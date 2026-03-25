Finnair, restyling della flotta con una maxi commessa di Embraer

Aria nuova nella flotta di Finnair. La compagnia ha annunciato il rinnovamento di aerei a fusoliera stretta (narrow-body) e ha siglato un accordo di acquisto con Embraer per un ordine di 18 aeromobili E195-E2, con ulteriori 16 opzioni e 12 diritti di acquisto.

Finnair ha inoltre firmato accordi con Pratt & Whitney (gruppo Rtx) per l’acquisto di motori di ricambio e servizi di manutenzione per i motori Pw1900G Gft che alimentano gli Embraer E2. In aggiunta, Finnair prevede di acquisire fino a 12 Airbus A320/321ceo provenienti dal mercato dell’usato.

«Questa combinazione di aeromobili nuovi e usati – ha spiegato Turkka Kuusisto, ceo di Finnair – supporta in modo ottimale i nostri obiettivi di crescita e redditività, permettendoci di implementare la nostra strategia. Grazie a questo investimento siamo ben posizionati per offrire ai nostri clienti un network in crescita e sempre più attrattivo, oltre a un’eccellente affidabilità e customer experience. L’introduzione dei nuovi velivoli E195-E2 nella nostra flotta riduce inoltre le emissioni di Co₂, contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi climatici. L’Embraer E195-E2 si adatta perfettamente alle nostre esigenze, permettendoci di rafforzare la nostra linea regionale, così da migliorare la connettività da e verso la Finlandia, e supporta in modo efficiente la nostra rete a lungo raggio».

La consegna dei velivoli Embraer E195-E2 da 134 posti è programmata a partire dal terzo trimestre 2027: tre degli ordini saranno consegnati nel 2027, sei nel 2028 e altri sei nel 2029. Gli E195-E2 saranno operati da Norra, partner di Finnair che gestisce il traffico regionale per le compagnia con aeromobili Embraer e Atr.

«Embraer è onorata di supportare questo nuovo emozionante capitolo di Finnair – ha commentato Arjan Meijer, presidente e ceo della Embraer Commercial Aviation – e la combinazione unica di efficienza, comfort e affidabilità dell’E195‑E2 offre un valore concreto: minore consumo di carburante, minori emissioni di Co2 e una convenienza economica superiore. Non vediamo l’ora di supportare Finnair nella modernizzazione della sua flotta a corto raggio, per meglio adeguarla alla domanda, ridurre le emissioni e favorirne la crescita».