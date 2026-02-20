Firenze, Bto ufficializza le date dell’edizione 2026

Sono ufficiali le date 2026 di Bto – Be Travel Onlife, fissata a martedì 10 e mercoledì 11 novembre, sempre alla Stazione Leopolda di Firenze, con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner.

Grazie al contributo degli esperti dell’advisory board e al lavoro dei coordinatori e delle coordinatrici dei quattro topic guidati dal direttore scientifico Francesco Tapinassi, l’edizione passata (11 e 12 novembre 2025) ha confermato Bto come l’osservatorio privilegiato per comprendere le dinamiche del turismo e intercettare i nuovi trend, soprattutto tecnologici.

Oltre 350 speaker nazionali e internazionali – di cui oltre la metà donne – si sono alternati sul palco, tra di loro i maggiori rappresentanti della travel industry e i big player del turismo mondiale. Un parterre di assoluto rilievo per la manifestazione promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

In attesa di svelare il tema che guiderà la diciottesima edizione, la community di Bto può continuare a nutrirsi dei contenuti presentati nella passata edizione. Rimane, infatti, attivo il servizio Bto rePlay, che consente a chi ha acquistato il ticket o a chi desidera recuperare gli interventi dei grandi player internazionali, di accedere in esclusiva ai video e alle slide di tutti gli eventi.