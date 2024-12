Firenze, il Comune rimborserà l’Imu a chi non affitta casa ai turisti

Idee regalo Natale 2024: come ti contrasto l’overtourism a Firenze. Palazzo Vecchio mette sotto l’albero un pacco extralusso per ingolosire i proprietari immobiliari e promette di rimborsare l’Imu a chi non affitterà casa ai turisti. Il bigliettino di auguri è firmato da Sara Funaro in persona.

Quella della sindaca – scrive il Post – è solo l’ultima di una serie di iniziative messe in campo per fronteggiare il turismo di massa. Adesso Funaro ha deciso di prendere due piccioni con una fava, per cui verrà risarcita l’imposta sulle proprietà immobiliari relativa al 2024 a chi toglie una casa di proprietà dal mercato degli affitti brevi. Misura che vale solo per le abitazioni che si trovano nell’area del centro storico, riconosciuta patrimonio mondiale dall’Unesco.

Per ottenere il rimborso, la richiesta va fatta entro il 30 dicembre scrivendo all’indirizzo di posta certificata del Comune di Firenze ([email protected]) mediante modulo scaricabile dal sito del Comune stesso. A questa va allegata la documentazione necessaria a dimostrare di aver interrotto un’attività di locazione turistica e di essere passati a un affitto di tipo residenziale, ovvero per lunghi periodi e per persone che vivono in città.

La somma risarcita coprirà l’intera quota Imu pagata a partire da quando si è tolta l’abitazione dal mercato degli affitti brevi, motivo di scontro tra gli imprenditori immobiliari e Palazzo Vecchio, sia con l’amministrazione Nardella che con il suo successore Funaro.

Il Comune denuncia uno sviluppo incontrollato delle locazioni brevi – affrontata anche dal governo con la riforma voluta dal Mitur – che ha causato rincari dei prezzi delle case e degli affitti e, in generale, del costo della vita, provocando lo spopolamento di alcune zone. Da quando è stata eletta lo scorso giugno, Funaro ha messo il contrasto al turismo di massa al centro della propria agenda politica, ricalcando le orme del suo predecessore.

La misura più rilevante riguarda il divieto, a partire dal 2025, di installare le keybox, le cassette per le chiavi che i proprietari di appartamenti per turisti attaccano sui muri o ai cancelli fuori dai portoni delle case. Usate un po’ ovunque, soprattutto a Firenze negli ultimi tempi sono diventate il simbolo della grande diffusione di appartamenti in affitto a breve termine nel centro storico.

A novembre la giunta aveva presentato anche una proposta per inserire vincoli e divieti all’apertura di nuovi negozi e ristoranti in 40 strade del centro storico, per tutelare le attività commerciali storiche e locali.