Firenze, ora agli Uffizi si entra solo con digital ticket

Gallerie degli Uffizi in versione digital. Da oggi in poi, lo spazio museale di Firenze tra i più visitati in Italia e nel mondo dà il via all’era del biglietto digitale che sostituisce per sempre quello di carta.

Gli ingressi acquistati online sul sito ufficiale del museo o attraverso il call center per Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, diventano un Qr Code, che il visitatore riceverà via mail e potrà utilizzare come titolo di accesso esibito in museo direttamente sul telefono.

Il codice verrà verificato e convalidato dal personale addetto all’accoglienza con pistole digitali. La nuova procedura – che non cancella tutte le prenotazioni effettuate finora con il vecchio sistema – elimina il tempo di attesa per il ritiro del titolo cartaceo da parte dei visitatori, semplifica e snellisce il momento dell’ingresso in galleria e garantisce anche un opportuno risparmio del consumo di carta.

Altra novità, dal voucher del biglietto che si riceve via email sarà anche possibile scaricare una mappa completa del percorso dello spazio museale che si sta per visitare.