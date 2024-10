Firmato il patto Italia-Qatar per il turismo

Un accordo «altamente strategico» per il comparto. È il commento a caldo del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, dopo la firma del premier Giorgia Meloni sul memorandum d’intesa Italia-Qatar, per consolidare la cooperazione nel settore del turismo, in occasione della visita di Stato dell’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani.

«Esprimo soddisfazione per la sigla oggi del protocollo d’intesa con l’Autorità del Turismo del Qatar – ha sottolineato Santanchè – un Paese che si sta affermando sempre più come uno degli attori chiave nel panorama globale del turismo. Il Golfo rappresenta per noi un’area strategica di primaria importanza, non solo per le sue potenzialità di sviluppo economico e turistico, ma anche per le opportunità di cooperazione che offre».

Dal canto suo, prosegue il ministro «l’Italia riconosce il valore di costruire partenariati forti con questa regione, con una crescente attenzione verso il turismo di alta qualità e sostenibile, che è anche una delle nostre priorità. Crediamo che questa collaborazione possa aprire nuove opportunità per il nostro settore turistico, favorendo scambi reciproci e la promozione delle eccellenze italiane in una delle aree più dinamiche del mondo».

Siglata anche una dichiarazione di intenti tra il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e l’autorità museale qatarina, per rafforzare la cooperazione in materia di diplomazia culturale.