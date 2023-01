Fitur 2023 chiude i battenti con numeri da record

Grande successo di Fitur 2023 a Ifema Madrid. La 43ª edizione della Fiera Internazionale del Turismo – con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner – ha chiuso i battenti domenica 22 marzo e ha superato le più rosee aspettative, evidenziando le buone prospettive per l’attività turistica. L’evento ha riunito 8.500 aziende, 131 paesi e 755 espositori fissi, distribuiti su 8 padiglioni del quartiere fieristico in 66.900 metri quadri di esposizione. Lo sviluppo sostenibile, nei suoi assi economico, sociale e ambientale, è stato il filo conduttore delle grandi proposte di aziende e destinazioni, nonché delle sezioni e delle attività della fiera.

I dati lusinghieri confermano il percorso di crescita del turismo mondiale e la leadership e la portata globale di Fitur, che in 5 giorni ha registrato un incremento significativo in tutti i suoi parametri, eguagliando il suo record storico: oltre 222.000 presenze, quasi il doppio del 2022, 136.000 professionisti, il 68% in più della passata edizione, e circa 86.000 visitatori dopo la chiusura dei due giorni riservati al pubblico: triplicate le presenze dello scorso anno. Inoltre, la piattaforma digitale Fitur LiveConnect ha registrato 56.000 registrazioni, oltre l’80% in più rispetto al 2022 e solo nel primo giorno di fiera il traffico verso il sito Ifema Madrid ha raggiunto il record storico di 146.000 visite.

Paese partner della 43ma edizione di Fitur, il Guatemala ha realizzato un’ampia esposizione promozionale con il suo nuovo marchio “Amazing and Unstoppable Guatemala“.

Forte il sostegno istituzionale per Fitur dalla Casa Real, con la presenza dei reali di Spagna, il re Felipe e la regina Leticia, alla giornata inaugurale, e dal governo iberico, con il presidente del Consiglio Pedro Sanchez. In totale 400 le autorità intervenute, tra cui il presidente del Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei, i rappresentanti dell’Unwto e 30 ministri del Turismo.

Ottimo anche l’impatto sull’economia di Madrid: circa 400 milioni di euro. Ampia la copertura mediatica, con 6.374 giornalisti accreditati – il 58% in più rispetto al 2022 – provenienti da 46 Paesi: ad oggi, registrate più di 169.000 notizie pubblicate, +26% rispetto al 2022, e un’audience di 43.800 milioni. Sui social media, durante i primi due giorni di Fitur, si è registrata una crescita della community di 3.724 follower.

Appena chiusa la 43ª edizione, già si guarda a quella del 2024, che avrà l’Ecuador come paese partner. L’accordo di collaborazione è stato siglato durante la fiera dal ministro del Turismo dell’Ecuador, Niels Olsen e dal presidente del Comitato esecutivo di Ifema Madrid , José Vicente de los Mozos.