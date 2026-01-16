Fitur, anche Ita protagonista alla fiera di Madrid

Ita Airways atterra a Fitur 2026. La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid – con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner – è in programma dal 21 al 25 gennaio presso il Centro Fieristico Ifema.

In qualità di ambasciatrice del made in Italy nel mondo, la compagnia sarà presente con il proprio stand (4E18) nel Padiglione 4, all’interno dello spazio dedicato all’Italia di Enit Spa. Il team sales internazionale e locale accoglierà visitatori e partner commerciali, illustrando le novità di Ita, il brand e il network ai principali operatori del settore turistico.

Nel mercato iberico Ita offre attualmente fino a 40 frequenze settimanali (80 voli) tra la Spagna e l’Italia, con collegamenti diretti da Madrid e Barcellona verso Roma Fiumicino. Da qui i passeggeri possono usufruire di comode connessioni verso le destinazioni internazionali e intercontinentali della compagnia, tra cui il Sud America (San Paolo, Buenos Aires e Rio de Janeiro) e il Nord America, che nella stagione estiva 2026 vedrà l’inaugurazione della nuova rotta verso Houston in Texas.

Sarà avviato dal 1° maggio con tre frequenze settimanali, che diventeranno cinque nel periodo giugno-ottobre. Si tratta del primo collegamento diretto tra i due hub e della nona destinazione Ita Airways in Nord America.

Ita ha recentemente annunciato il rafforzamento della propria offerta verso la Spagna per l’estate 2026, con nuovi voli stagionali giornalieri. Dal 1° giugno al 30 settembre saranno infatti disponibili le rotte Roma Fiumicino–Malaga e Roma Fiumicino–Valencia, già disponibili nei sistemi di vendita della compagnia, pensate per rispondere alla forte domanda leisure verso due tra le principali destinazioni del Mediterraneo.

Queste novità si affiancano alla ripresa dei collegamenti tra Roma Fiumicino e Londra Heathrow con due frequenze giornaliere a partire dal 29 marzo, consolidando ulteriormente la connettività tra l’Italia e il principale hub internazionale del Regno Unito.

A questo si aggiunge il nuovo volo stagionale da Roma Fiumicino verso Marsiglia, operativo nella stagione estiva con frequenza giornaliera dal 1° giugno al 30 settembre 2026.