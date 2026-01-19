Fitur Lgbt+, a Madrid la diversità come valore per il turismo

19 Gennaio 11:17 2026

Sotto lo slogan “Mucho más que turismo“, si terrà a Madrid la nuova edizione di Fitur Lgbt+, che riunirà ancora una volta l’industria del turismo Lgbt+, con un programma incentrato su destinazioni, eventi e proposte che considerano la diversità un valore strategico per il settore. Organizzata da Fitur – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner – in collaborazione con Jn Global Project, la sezione terrà la sua nuova edizione nel padiglione 9 di Ifema Madrid.

Il programma si svilupperà con un’agenda rivolta ai professionisti, tra mercoledì 21 e venerdì 23 gennaio, offrendo diverse presentazioni, incontri e contenuti di settore, oltre a opportunità di networking. Nel fine settimana, sabato 24 e domenica 25 gennaio, Fitur Lgbt+ aprirà le porte al grande pubblico con eventi culturali, spettacoli ed esperienze legate alla visibilità e all’espressione artistica.

Per la nuova edizione della Fitur Lgbt+ ci si aspetta una crescita delle presenze attorno al 30%, grazie a un incremento delle destinazioni, degli operatori e delle istituzioni coinvolte, impegnate a sviluppare un turismo sempre più sostenibile e inclusivo.

 

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fitur
