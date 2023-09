Fitur Next, oltre 300 proposte green candidate per la Challenge 2024

Oltre 300 proposte di iniziative e buone pratiche turistiche in termini di sostenibilità per valorizzare i territori: questo il risultato più eclatante del bando che si è chiuso in questi giorni per la Challenge 2024, operazione portata avanti da Fitur Next, l’Osservatorio della fiera Fitur dedicato alla promozione delle best practice sostenibili.

Tra le centinaia di iniziative nove saranno finaliste e tre di queste diventeranno vincitrici alla prossima edizione di Fitur che si svolgerà a Madrid dal 24 al 27 gennaio 2024, con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner. In particolare, in quasi tutte le proposte avanzate sono stati identificati alcuni temi portanti per riequilibrare i territori: dalla promozione di collegamenti e infrastrutture alla generazione di nuove opportunità economiche per trattenere i residenti, soprattutto i giovani, nei luoghi da valorizzare.

Il primo passaggio obbligato è la gestione e promozione dei territori spopolati, divulgando e valorizzando le diverse risorse endogene che rendono i territori meritevoli di essere visitati. Altro asset evidenziato nelle proposte ha riguardato le connessioni, sia a livello di trasporti e infrastrutture che di telecomunicazioni. Una buona rete di collegamenti con altri punti che avvicinino la comunità locale e i diversi servizi di base disponibili possono contribuire a frenare lo spopolamento e persino a rivitalizzare le destinazioni. Inoltre il tema attuale delle esperienze turistiche, attraverso visite ai territori che stanno perdendo popolazione, solitamente concentrate in ambienti rurali. Qui, la vicinanza della popolazione locale e l’esperienza delle tradizioni e delle culture rendono l’esperienza davvero unica e molto personale.

Negli ultimi anni, Fitur Next ha analizzato circa 1.300 iniziative che affrontano buone pratiche sostenibili nelle loro destinazioni e contribuiscono a promuovere un settore più impegnato nei confronti dell’ambiente e della comunità locale. E anche nell’edizione 2024 verranno organizzati una serie di webinar incentrati sul turismo rigenerativo, con numerosi esperti e relatori del settore.

Infine, in vista della Giornata Mondiale del Turismo del prossimo 27 settembre, il team Ideas For Change, coordinatore di Fitur Next, terrà una nuova sessione online che continuerà a concentrarsi sul turismo come vettore di cambiamento positivo.