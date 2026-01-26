Fitur supera i 255mila visitatori in cinque giorni

L’edizione 2026 di Fitur – certamente segnata dal lutto per via della tragedia ferroviaria nella provincia di Córdoba – ha superato i 255mila visitatori in cinque giorni confermandosi tra gli appuntamenti fieristici internazionali più importanti del mondo.

Durante i giorni professionali della fiera spagnola, con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner e la presenza di Enit, sono stati 155mila i visitatori, con un aumento del 12% nell’affluenza internazionale in linea con la crescita dell’11% degli espositori esteri. Quanto all’affluenza del pubblico generale durante il fine settimana, questa si è consolidata a quota 100mila viaggiatori.

L’impatto economico di Fitur 2026 – per l’inaugurazione c’è stata l’attesa presenza della famiglia reale – su Madrid ha raggiunto i 505 milioni di euro, sostenendo al contempo il mantenimento di 3.753 posti di lavoro.

Importante l’apporto delle aree tematiche: 4All, Cruises, Experience, Lingua, Lgbt+, Screen, Sports, Talent, TechY, Know-How & Export e Woman.

Ifema Madrid sta già lavorando all’edizione 2027 con Puerto Rico come partner country.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fitur