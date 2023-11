Fitur torna a gennaio a Madrid: perché vale la pena esserci

Organizzata da Ifema Madrid, la 44ª edizione di Fitur – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è mediapartner – si terrà dal 24 al 28 gennaio 2024 presso il centro fieristico della città spagnola. Le previsioni di crescita assoluta di tutti i parametri della fiera sono un chiaro indicatore della forza dell’industria turistica e pongono Fitur in prima linea tra le principali fiere turistiche internazionali. A questo proposito, tutto fa pensare che Fitur occuperà più di 140.000 m2 in totale in 9 padiglioni e riunirà più di 9.000 aziende e più di 150.000 partecipanti professionali dell’industria turistica mondiale provenienti da 145 Paesi. Si stima inoltre che circa 100.000 persone visiteranno Fitur durante il fine settimana.

Secondo Jose Vicente de los Mozos, presidente del Comitato Esecutivo di Ifema Madrid, «il ruolo svolto da Ifema Madrid come uno dei principali attori e promotori del turismo internazionale è importante, così come il peso speciale di Fitur, che è diventato il principale ambasciatore di Ifema Madrid nel mondo e un importante punto di riferimento per la Marca Spagna». E aggiunge: «Siamo molto orgogliosi della leadership mondiale di Fitur, l’unica fiera del turismo che non è stata interrotta durante la pandemia, che ha superato in partecipazione e affluenza professionale qualsiasi altra grande fiera del turismo del circuito internazionale».

Fitur per lo sviluppo sostenibile

Con una solida attenzione al business, il filo conduttore delle principali proposte delle aziende e delle destinazioni, così come delle sezioni specializzate e delle attività di Fitur, sarà lo sviluppo sostenibile, nei suoi assi economico, sociale e ambientale, così come l’innovazione e tutti i contenuti all’avanguardia che segneranno lo sviluppo dell’industria turistica. Fitur continua inoltre a progredire nella sua linea di specializzazione, aiutando a promuovere i diversi settori industriali che hanno un impatto sul turismo e che hanno sviluppato un’intera strategia turistica intorno alla loro attività.

Oltre a questa vasta gamma di attività, si aggiungono le attività di Fitur Next, l’osservatorio sulla sostenibilità di Fitur, che quest’anno si concentra su come il turismo possa contribuire a rivitalizzare i territori, con un ricco programma di presentazioni e l’assegnazione di premi alle migliori iniziative turistiche che, in linea con gli OSS, contribuiscono ad arginare lo spopolamento con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e il consumo locale, ridurre le disuguaglianze nelle aree rurali e promuovere l’equilibrio tra rurale, urbano e sostenibilità.

L’Ecuador sarà il Paese partner di Fitur 2024

L’Ecuador ha presentato all’Ifema Madrid la sua interessante proposta come “Paese partner di Fitur 2024”. Il legame tra Spagna ed Ecuador ha mantenuto una forte presenza con quasi 75.000 visitatori all’anno fino al 2023, e il ministro del Turismo dell’Ecuador, Niels Olsen, ha dichiarato che «Fitur 2024 è un’opportunità senza precedenti per mostrare al mondo tutte le meraviglie che l’Ecuador ha da offrire». E ha sottolineato che «il nostro impegno è rivolto alle famiglie ecuadoriane che vivono di turismo, alle nostre ricchezze naturali e culturali e, naturalmente, ai nostri visitatori».