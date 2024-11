Fiuggi location d’eccellenza per il Mice del Lazio

La città termale di Fiuggi come destinazione di primo piano nel futuro del Mice nel Lazio. È stata questa la finalità del fam trip “Lazio Eternal Wonders“, promosso dal Convention Bureau Roma e Lazio in collaborazione con il Comune di Fiuggi. L’iniziativa ha coinvolto una selezione di operatori regionali del settore Mice associati al Convention Bureau, tra cui Dmc, Pco, agenzie di eventi e fornitori di servizi, insieme a rappresentanti della stampa.

Con questo breve ma intenso trip si è voluto promuovere un territorio e le sue potenzialità con particolare attenzione all’offerta congressuale e luxury che Fiuggi è in grado di offrire. Il programma della giornata ha incluso visite a venue e luoghi emblematici, tra cui il nuovo Centro Congressi ed Eventi, la celebre e storica Fonte Bonifacio VIII e una selezione di strutture ricettive di alta qualità.

«L’iniziativa – ha evidenziato il presidente del Convention Bureau Roma & Lazio, Onorio Rebecchini – si inserisce in una strategia di promozione del nostro organismo sempre più radicata sul territorio, volta a valorizzare non solo Roma, già ampiamente riconosciuta tra le prime 7 destinazioni mondiali per eventi e congressi internazionali, ma anche le infinite opportunità offerte dall’intero territorio regionale. Con una forte connotazione storica e un’ampia offerta in continua evoluzione, Fiuggi si propone in tutti i segmenti di turismo, capace di affermarsi anche come nuova meta di riferimento per il segmento Mice e per eventi di alta gamma».

«In un contesto come quello attuale – nota Rebecchini – dove i flussi turistici sono concentrati principalmente su alcune città regionali, è fondamentale per gli operatori scoprire e valorizzare nuove destinazioni del territorio. Promuovere la nuova identità di Fiuggi significa non solo favorire la redistribuzione del turismo, ma anche creare valore, occupazione e crescita economica per le aree interne. Gli operatori devono essere protagonisti di questo cambiamento, proponendo soluzioni innovative».

Il fam trip, infatti, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire un territorio ancora in parte inesplorato, ma ricco di servizi di altissima qualità, perfettamente in grado di competere con la domanda nazionale e internazionale.

«Lo sviluppo della destinazione turistica Fiuggi nel mercato dei congressi e degli eventi – ha poi osservato il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini – completa un’offerta amplissima di opportunità per i buyer e i partecipanti ai meeting e alle tante iniziative che possono essere ospitate negli importanti asset della città. L’attenzione riservata alla rinnovata fase di sviluppo turistico di Fiuggi da istituzioni e grandi imprese nazionali e internazionali conferisce all’iniziativa co-organizzata con il Convention Bureau di Roma e Lazio un’ulteriore conferma della qualità del percorso intrapreso dall’amministrazione, a sostegno dell’economia locale, dell’intera Ciociaria e della Regione Lazio.»

L’iniziativa rientra in un ampio progetto di promozione dell’offerta congressuale e di alta gamma del Convention Bureau Roma e Lazio realizzato in accordo strategico con Regione Lazio, con l’obiettivo di valorizzare i territori d’eccellenza.