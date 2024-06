Fiumicino, ora l’aeroporto usa l’Ai e WhatsApp per comunicare

Giappone sotto la pioggia? Cinque idee anti maltempo tra fiori, templi e tè Giugno in Giappone si chiama Minazuki, è un periodo caratterizzato da piogge più frequenti rispetto agli altri mesi, tanto da essere soprannominato “il mese dell’acqua”. Ciò non significa che piove... The post Giappone sotto la pioggia? Cinque idee anti maltempo tra fiori, templi e tè first appeared on ViaggiOff.

Parchi acquatici 2024, estate al via da Caribe Bay a Legoland Water Park Non c’è estate senza i parchi acquatici: giugno segna tradizionalmente l’apertura di questi grandi spazi che offrono divertimento e refrigerio a grandi e piccoli. Tra scivoli per tutta la famiglia... The post Parchi acquatici 2024, estate al via da Caribe Bay a Legoland Water Park first appeared on ViaggiOff.

In Val Senales la funivia è ancora più panoramica in versione “cabrio” Una funivia con vista panoramica è la novità dell’estate in Val Senales. Presso la Alpin Arena Senales la nuova Funivia Ghiacciai (inaugurata a dicembre 2023) si arricchisce di una “speciale... The post In Val Senales la funivia è ancora più panoramica in versione “cabrio” first appeared on ViaggiOff.