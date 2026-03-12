Flexible Autos rinnova il sito: più tool per le adv
Flexible Autos, broker specialista per il noleggio auto & transfer, partecipa alla Bmt 2026 con Rephouse Gsa (Pad 6 – Stand 6107).
L’operatore ha registrato un inizio anno positivo con +10% nei volumi di fatturazione.
L’appuntamento di Napoli è l’occasione per anticipare al pubblico degli addetti ai lavori il lancio del nuovo sito entro il secondo trimestre dell’anno, implementato con nuovi tool, come la ricerca per codice Iata o la tecnologia city to city, ovvero la possibilità di visualizzare in una mappa i vari uffici di noleggio per scegliere quello più idoneo.
Se il rilascio del mezzo sarà effettuato in un’altra città, il sistema mostrerà solo gli uffici del fornitore selezionato per il pick up.
Alessandro Patacchiola, managing director di Flexible Autos, commenta: «Come di consueto partecipiamo agli eventi messi in campo dai nostri partner, che si sommano al lavoro dei nostri sales sul territorio, con l’obiettivo di mantenere la relazione continua con i nostri clienti, le agenzie di viaggi. Come fornitore esclusivo per agenzie e tour operator questo lavoro commerciale è per noi fondamentale».