Flexible, record di agenzie associate: 600 in più del 2023

Segni particolari: coriaceo. Parli di Flexible e spunta il Gladiatore II. È per questo che Alessandro Patacchiola, manager director Flexible Autos (broker specialista per il noleggio auto), sceglie questa caratteristica per proiettare la sua azienda nel 2025, approfittando della premiere del secondo capitolo della saga dedicata all’Antica Roma.

«Sì, è vero. Se devo trarre uno spunto dalla trama penso alla “cattiveria” con la quale vogliamo allargare il nostro spicchio di mercato in Italia, per far capire ancora meglio l’importanza di lavorare con un fornitore che si relaziona solo con le agenzie di viaggi: siamo B2B only».

«Finalmente – ci ha tenuto a sottolineare Patacchiola – è ripresa questa formula collaudata con gli incontri al cinema, organizzati da oltre 10 anni e interrotti solo dal Covid. Siamo contenti di aver ricominciato proprio dal’Italia». Flexible, infatti, ha incontrato le adv in tre città per presentare le novità del 2025: il 14 novembre a Roma, al The Space Cinema Parco dei Medici, e a Torino, al The Space Cinema Parco Dora, e il 18 a Milano, al Multisala Gloria by Notorius.

Se guardi avanti pensi sempre a un miglioramento rispetto all’anno che sta per concludersi?

«Assolutamente. Lo dicono le cifre: anno record nel 2023 e lo stesso accadrà per il 2024. Sul mercato italiano abbiamo aumentato del 12% il numero di clienti attivi, quindi che fatturano con noi: siamo passati dalle 2.800 agenzie del 2023 alle 3.400 del 2024. Un dato significativo. Vuol dire che continuiamo a prendere quote di mercato, abbiamo una base solida che cresce e continua a seguirci nel tempo. In sostanza, stiamo andando nella direzione giusta».

Per questo ti aspetti solo buone notizie dal 2025.

«Siamo abbastanza consolidati sul mercato italiano, ma cercheremo di dare un focus importante alla formazione delle nostre agenzie. Far capire loro come poter lavorare in tranquillità. Quindi promuoveremo tante attività di training, perché dobbiamo evitare che un servizio come il noleggio auto diventi un problema per un cliente. È vero, l’ancillary è una piccola parte di un viaggio, ma può anche essere un’incognita. Infatti tante agenzie hanno smesso di offrire il noleggio auto proprio perché sono insicure quando viene offerto questo prodotto.

Inoltre, crediamo che ci sarà un’ulteriore crescita di prenotazioni, con un mantenimento del prezzo, che purtroppo nel 2024 è sceso perché attualmente c’è più offerta che domanda. Il trend che stiamo vedendo negli ultimi due mesi dell’anno è di un aumento del prezzo medio. Ma non si può scendere troppo con le tariffe per non abbassare la qualità. E la qualità è fondamentale».

Il 2025 è l’anno del Giubileo, ma per Flexible ci saranno pochi riflessi in Italia.

«Sarà importante soprattutto per i nostri associati in Spagna e Portogallo, ma anche Francia, Inghilterra e nei Paesi latino-americani, dove stiamo aprendo il mercato – cominceremo dal Brasile – ma crediamo che per gli italiani non sarà così fondamentale. Alla fine le nostre destinazioni più importanti restano le isole e la Puglia, che sta crescendo ogni anno di più».