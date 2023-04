Flotte ancora in crescita: le navi al varo

Ad agosto, esattamente un anno dopo il debutto di Norwegian Prima, Norwegian Cruise Line (Ncl) presenta la gemella Norwegian Viva. È la seconda unità di Prima Class, la classe che guarda al futuro delle crociere. Nave da 3.250 ospiti, è stata pensata per il segmento premium di viaggiatori, e offre 44mila metri quadrati di spazi all’aperto; anche a bordo di Viva torna la più grande pista di go kart in mare, che corre lungo 3 ponti.

Nuova nave in arrivo anche per Carnival Corporation, di cui fa parte Costa. Novembre 2023 è il mese di Carnival Jubilee, un omaggio alla Ms Jubilee, nave da crociera del brand degli anni ’80. Suddivisa in sei zone diverse di intrattenimento, la cruise ship mette insieme innovazioni e grandi classici.

A chiudere un anno di grandi numeri, arriva l’attesissima Icon of the Seas, che sarà la nuova ammiraglia di Royal Caribbean International, nonché la nuova nave da crociera più grande del mondo, superando il primato della “sorella” Wonder of the Seas. Consegna a dicembre 2023 e viaggio inaugurale a gennaio 2024 in partenza da Miami. La nave inaugura la classe Icon del brand e, tra le novità, propone il più grande parco acquatico in mare, la più ampia piscina vista su una nave da crociera, un nuovo AquaDome e 40 tra bar, ristoranti, lounge e locali notturni. In casa Royal Caribbean Group, c’è posto anche per l’ingresso di Celebrity Ascent per il brand Celebrity Cruises e per il lusso di Silversea.