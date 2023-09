flydubai debutta in Malesia nel 2024: voli per Langkawi e Penang

Malesia più vicina agli Emirati arabi con flydubai, la compagnia aerea con sede a Dubai, che ha annunciato il varo della tratta giornaliera per isole malesi di Langkawi e Penang, diventando così il primo vettore ad allestire collegamenti regolari per le famose mete di viaggio dagli Emirati Arabi e dal Medio Oriente.

I voli per Penang International Airport (Pen) e per il Langkawi International Airport (Lgk) partiranno dal 10 febbraio 2024, offrendo ai viaggiatori dall’hub di Dubai vantaggiose opzioni di viaggio.

Per Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai: «Con il lancio di nuove tratte per Langkawi e Penang contribuiremo a far crescere il turismo e il business in queste aree. La Malesia offre un’affascinante diversità culturale, svago e opportunità di investimento non solo per chi proviene dagli Emirati Arabi Uniti, ma anche dall’Italia e l’Europa. »

I nuovi voli per Langkawi e Penang si aggiungono alle tratte già esistenti per Kravi e Pattaya in Tailandia, rafforzando ulteriormente la presenza di flydubai nel Sudest Asiatico. Nel dettaglio flydubai impiegherà Boeing 737 Max sulle rotte malesi, con poltrone lie-flat in Business Class, offrendo un’esperienza di viaggio più confortevole e piacevole anche in Economy Class.

Si tratta di un importante investimento operativo come ha aggiunto Sudhir Sreedharan, senior vice president commercial operations (Uae, Gcc, Africa e India): «La Malesia rappresenta un mercato estremamente importante per flydubai e con i nuovi collegamenti offriremo ai nostri passeggeri soluzioni di viaggio davvero vantaggiose, sia che viaggino per affari che per piacere».

Un investimento mirato perché Langkawi è rinomata per le sue spiagge incontaminate, le lussureggianti foreste pluviali e le straordinarie formazioni geologiche. Inoltre, la policy duty free dell’isola la rende anche un paradiso per lo shopping. Mentre Penang, chiamata la “Perla d’Oriente”, vanta un ricco patrimonio culturale che unisce influenze cinesi, malesi, indiane e britanniche.