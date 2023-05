flydubai vara la Business Suite per i B737 Max

La compagnia aerea flydubay lancia la Business Suite. Il vettore con sede a Dubai – cha ha lanciato due nuove rotte dall’Italia (Pisa e Olbia) ha svelato i nuovi posti in Business Class, che saranno introdotti su alcuni dei più recenti aeromobili nell’ultimo trimestre del 2023 e offriranno ai passeggeri maggiore comfort, privacy e un’esperienza di bordo unica per un velivolo a corridoi sinoglo come i B737 Max in dotazione al vettore.

Il nuovo sedile offrirà a tutti i passeggeri in Business Class l’accesso diretto al corridoio, che competerà con l’esperienza di Business Class a bordo di molti aeromobili widebody.

Il primo velivolo con la nuova Business Suite dovrebbe unirsi alla flotta flydubai a novembre. La nuova esperienza di Business Class sarà disponibile su un massimo di sei aeromobili entro il primo trimestre del 2024 e sarà introdotta su una serie di voli lungo raggio del network flydubai.

La Business Suite dispone di sedile open space per una maggiore interazione sociale, in cui i passeggeri sono in grado di scegliere il proprio livello di privacy in base al loro umore. Gli oggetti personali sono facilmente accessibili, pur mantenendo uno spazio abitativo privo di ingombri. L’illuminazione è inserita nel guscio del sedile, sotto il pouf e all’interno delle aree di stivaggio personali, quindi l’intera suite offre un ambiente rilassante.

Il Bluetooth consente l’uso di cuffie personali con touchscreen integrato 4K da 17 pollici per un’esperienza visiva coinvolgente, con ore di film di successo e popolari programmi Tv. Infine, la ristorazione: una selezione di snack e bevande calde e fredde gratuiti sono disponibili per i passeggeri in Business Class. Pasti caldi da un menu di ispirazione internazionale sono offerti sui voli superiori a 90 minuti e pasti freddi più leggeri sui voli più brevi.