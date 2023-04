Foggia: Lumiwings avvia la rotta per Mostar e getta un ponte per Medjugorje

Dal 3 giugno Lumiwings avvierà il nuovo collegamento aereo tra Foggia e Mostar. Lo comunica Aeroporti di Puglia, in relazione a quello che rappresenta a tutti gli effetti il primo collegamento internazionale di linea del nuovo corso del “Gino Lisa”. Il volo, che verrà operato con una doppia frequenza settimanale – ogni mercoledì e sabato – sarà disponibile dalla prossima settimana sui sistemi di vendita della compagnia greca, che nei prossimi giorni definirà gli orari dell’operativo.

«L’aeroporto di Foggia – sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è da sempre un’infrastruttura fondamentale a supporto di un segmento molto particolare dell’industria del turismo della Capitanata. Il Gargano, la Montagna Sacra, è costellato, dalla presenza di eremi e monasteri dislocati lungo un percorso di valori che ha in San Giovanni Rotondo, con San Pio, e in Monte Sant’Angelo, con la Grotta di San Michele Arcangelo, due poli di riferimento il cui valore di fede travalica i confini nazionali. Piace pensare al volo con Mostar, l’aeroporto di riferimento per la vicina Medjugorje, altro luogo simbolo del culto mariano, a una rivisitazione, in chiave moderna, di quei cammini di fede che storicamente si snodavano per tutta Europa per mettere in connessione i più importanti luoghi di culto. Foggia può divenire a tutti gli effetti un aeroporto con una connotazione specifica quale riferimento per i flussi di fedeli, ci auguriamo sempre più consistenti, che grazie ai collegamenti aerei intendano raggiungere luoghi di culto importanti».

«Un passo dopo l’altro stiamo realizzando l’obiettivo di dare all’aeroporto Gino Lisa e a tutto il territorio nuove prospettive di crescita – nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – In particolare questa rotta che porta a Medjugorje è significativa dal punto di vista simbolico e concreto per i flussi turistici che potrà generare, perché unirà luoghi di culto visitati da migliaia di fedeli».

«Dopo Linate, si aggiunge un’altra importante destinazione – Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings –Mostar è ora raggiungibile dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia, una città strategica perché vicina a Medjugorje, centro internazionale di spiritualità e meta di tanti pellegrini. Sicuramente con questa tratta potremmo soddisfare tanti fedeli che potranno raggiungere la Bosnia in pochissimo tempo dalla Puglia. Un risultato che incrementa i nostri voli e contribuisce a sviluppare quel turismo religioso che è di forte interesse».