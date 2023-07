Fondazione Cdp, 500mila euro per valorizzare il patrimonio culturale

Sostenere progetti capaci di valorizzare, grazie alla creazione di partenariati tra più soggetti, il patrimonio culturale e paesaggistico italiano anche nei Comuni di minori dimensioni: questo l’obiettivo del nuovo bando di Fondazione Cdp “Ecosistemi Culturali” che mette a disposizione 500mila euro per finanziare progetti che riguardino prevalentemente comuni con meno di 100mila abitanti.

Le iniziative potranno riguardare ogni forma di arte, dalla plastica alla visiva, da quella digitale alla performativa e letteraria, e dovranno coinvolgere il pubblico sui temi principali della contemporaneità. Particolare rilevanza verrà data alle idee capaci di incrementare l’attrattività del territorio ma soprattutto in grado di avere un impatto positivo sulle località di riferimento nel lungo periodo.

Il bando nasce da un’attenta analisi di Fondazione Cdp che evidenzia come, nonostante il settore artistico-culturale italiano continui a registrare un andamento positivo in termini di produzione di beni e servizi, in alcune aree del Paese si registra la carenza di offerta in ambito culturale e di iniziative volte a preservare e valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico. Secondo i dati Istat, nel 2021 è mancata una qualsiasi forma di offerta culturale in 1.243 piccoli comuni italiani (il 15% del totale), in cui vivono complessivamente 1 milione e 600 mila abitanti (il 2,8% della popolazione), con un maggiore interessamento del fenomeno del sud Italia.

Le proposte, con un budget minimo di 50 mila euro e non superiore a 125 mila, potranno essere presentate tramite il portale dedicato di Fondazione Cdp da enti del terzo settore, ong nazionali e internazionali, onlus, associazioni e cooperative entro e non oltre il 22 settembre 2023.