Stando ai dati dell’Aog – Office Attorney General, dal 2020 allo scorso anno, sono fallite nel mondo oltre 40 compagnie aeree, parte delle quali di una certa rilevanza come Thomas Cook Airlines, JetStar Pacific, Ukraine Airlines, Blue Air, Jet Airways, Tigerair, che trasportavano milioni di passeggeri. Nonostante ciò, è ancora stallo sull’annoso tema di un Fondo di garanzia obbligatorio per i vettori. L’assordante silenzio che proviene da Bruxelles è stato rotto soltanto dal Manifesto dell’Ectaa, l’European Council of Travel Agents Association, redatto e pubblicato a luglio scorso con un ampio spazio riservato al tema. A oggi, di fatto, non esiste alcun obbligo per le compagnie di fornire garanzie e tutele per il rimborso e il rimpatrio dei passeggeri rimasti a terra quando cessano le operazioni. Questa gravissima lacuna – denunciano anche altre sigle associative nazionali della distribuzione turistica – di fatto “inquina” il rapporto tra trasporto aereo, tour operator e canale agenziale. Come recita testualmente il Manifesto Ectaa, “questa anomalia si traduce in perdite dirette per adv e t.o. che organizzano pacchetti di viaggio perché costretti a trovare alternative costose per proteggere i passeggeri, oltre all’obbligo di fornire garanzie contro la propria insolvenza”. Da qui la richiesta ai legislatori Ue di dare forma “in tempi rapidi a un’apposita normativa che preveda un’adeguata protezione del consumatore contro fallimenti e insolvenze delle compagnie aeree, così com’è stato introdotto tale obbligo per il tour operating”.

A distanza di quattro mesi, ben poco è cambiato, come spiega a L’Agenzia di Viaggi Magazine Eric Drusin, segretario generale dell’Ectaa: «Al momento non esiste alcuna iniziativa della Commissione Ue, ma ora, lavorando attivamente su alcune proposte che includono la revisione della direttiva pacchetti e i diritti dei passeggeri, sembra che Bruxelles stia prendendo in considerazione la possibilità di affrontare questo problema in sede di revisione del regolamento 1008/2008 sulle norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità. Questo potrebbe rientrare nel mandato del nuovo Commissario per i trasporti e il turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas».