Fondo For.Te, così le imprese posso investire in formazione continua

Il futuro per gli investimenti delle Pmi che operano nel comparto turistico si chiama For.Te., fondo interprofessionale che può ben diventare una preziosa opportunità per la crescita delle imprese.

Attualmente For.Te rappresenta oltre 135mila aziende aderenti e 1,6 milioni di lavoratori che lo hanno scelto per finanziare i propri piani formativi. Il fondo, focalizzato sui settori del terziario (commercio, turismo, servizi, logistica, spedizioni e trasporti) viene oggi scelto da molte imprese che operano in settori diversi, dall’industria all’agricoltura, fino all’artigianato. For.Te. è riuscito negli anni a distinguersi per la sua capacità di rispondere in maniera flessibile e tempestiva ai bisogni formativi delle imprese, sostenendo lo sviluppo delle competenze del personale e, di conseguenza, la capacità delle aziende.

Chi sceglie di affidarsi a For.Te. può contare su una vasta e diversificata gamma di opportunità per finanziare specifici piani formativi, calibrati sulle esigenze del mercato e del contesto lavorativo. Un approccio flessibile che consente alle imprese di adattare la formazione agli obiettivi strategici e operativi, garantendo un impatto diretto e misurabile sulle performance aziendali. Non solo: uno dei punti di forza del fondo risiede nella sua capacità di supportare i settori strategici dell’economia nazionale, particolarmente soggetti a cambiamenti rapidi e a esigenze di aggiornamento continuo. In un mondo sempre più digitalizzato, la formazione sulle competenze tecnologiche e digitali, come l’e-commerce, l’intelligenza artificiale o la gestione dei dati, è essenziale per restare competitivi. Fondo For.Te. risponde a queste sfide finanziando programmi formativi in grado di favorire l’innovazione e l’adattamento ai nuovi contesti di mercato.

FORMAZIONE FLESSIBILE E LINEE DI FINANZIAMENTO

Come evidenziato nell’articolo di approfondimento di ItaliaOggi il fondo si distingue inoltre per un’offerta formativa ampia e flessibile, pensata per tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensioni. Non si limita infatti a grandi o medie aziende, ma si rivolge anche alle piccole e micro imprese, fornendo strumenti operativi che permettono loro di accedere a percorsi di formazione di alta qualità, contribuendo così le competenze dei loro dipendenti. A sostegno delle micro e piccole imprese, il fondo propone un Catalogo Nazionale dei Voucher, composto da 466 iniziative di formazione continua progettate da oltre 106 Enti formativi.

Oltre agli interventi per le micro e piccole imprese, For.Te. offre diverse linee di finanziamento per la formazione continua delle aziende aderenti, senza aggravio di costi, partecipando agli Avvisi emanati dal fondo. Possono aderire tutte le aziende, con almeno un dipendente, che sono tenute a versare all’Inps la quota dello 0,30% per i propri collaboratori. L’offerta si compone attualmente di Avvisi generalisti e di settore, con scadenze stabilite durante l’anno, per la realizzazione di piani aziendali, settoriali e territoriali.