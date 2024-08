Fondo Fri-Tur, c’è la proroga: domande fino al 12 settembre

Italia dei formaggi: la ricetta della mousse dell’estate con Stelvio Dop Arriva agosto e Afidop, l’Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp, propone un viaggio enogastronomico in Italia attraverso il suo patrimonio di formaggi unici al mondo per biodiversità, stagionature e latitudini... The post Italia dei formaggi: la ricetta della mousse dell’estate con Stelvio Dop first appeared on ViaggiOff.

Quell’Italia senza overtourism: 14 mete dove godersi l’estate Dal complesso minerario dell’Argentiera in Sardegna fino alla Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora in attività: vivere un’esperienza di vacanza via dalla folla esplorando località insolite... The post Quell’Italia senza overtourism: 14 mete dove godersi l’estate first appeared on ViaggiOff.

A ciascuno la sua Lisbona: arte, sport o buon cibo? A ciascuno la sua Lisbona: la capitale lusitana affascina i viaggiatori con il suo mix di cultura, gastronomia e paesaggi ed una meta da city-break che si può adattare a... The post A ciascuno la sua Lisbona: arte, sport o buon cibo? first appeared on ViaggiOff.