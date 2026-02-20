Food & beverage: Fedegroup amplia la partnership con Starhotels

Fedegroup, azienda italiana che fornisce servizi food & beverage per l’hôtellerie ed è attiva nella gestione di strutture alberghiere, amplia la collaborazione con il Gruppo Starhotels, iniziata nel 2024, a Firenze dove l’azienda si occuperà dell’offerta gastronomica di Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci.

Il primo, Starhotels Michelangelo, è un elegante hotel situato nei pressi della stazione con 119 camere e suite, ispirate al design italiano che coniugano stile contemporaneo e massimo comfort.

Gli altri due, Starhotels Tuscany e Vespucci, completano l’offerta posizionati in due siti strategici, ideali per chi viaggia per lavoro. Lo Starhotels Tuscany si distingue per uno stile contemporaneo e lineare e dispone di 102 eleganti camere e suite; mentre lo Starhotels Vespucci presenta un carattere essenziale e informale, con 79 camere arredate con mobili di pregio.

La nuova proposta menù curata da Fedegroup si contraddistingue per il forte legame con il territorio e per la valorizzazione della cucina toscana, mantenendo però anche un respiro internazionale. Tra i piatti signature, la Bistecca alla fiorentina che sarà presente in tutti e tre i ristoranti, a sottolineare l’identità locale, l’attenzione alla stagionalità e alla filiera corta.

«L’ingresso nel portfolio Fedegroup degli Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci rafforza un rapporto costruito nel tempo, basato su fiducia e una visione condivisa della ristorazione d’hotel come leva di posizionamento e qualità»,ha commentato Walter Sansò, head of f&b operations di Starhotels.

Con le tre strutture fiorentine ad oggi sono 13 le strutture sul territorio italiano, tra cui Milano, Roma, Napoli e gli Starhotels Collezione a Siena e Trieste, servite da Fedegroup che, grazie a un approccio flessibile può sviluppare soluzioni su misura – dal full management alla co-gestione – in funzione del contesto e degli obiettivi di ciascun hotel.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fedegroup