“Forever Revitalising”, ecco la prima campagna globale di AlUla

È partita il 29 febbraio “Forever Revitalising”, la prima campagna di marketing globale di AlUla, la storica città oasi nel nord-ovest dell’Arabia Saudita.

Una campagna a focalizzata sul digital che debutta in nove mercati principali, in sei lingue, e sarà integrata su più canali, con eventi di prestigio in cinque grandi città internazionali – Dubai, Londra, New York,Parigi, Shanghai e Mumbai – rivolti agli operatori turistici e ai media.

L’AlUla che viene descritta dalla campagna non è solo una destinazione ricca di storia, ma anche di futuro. Con questa campagna la città-oasi invita i viaggiatori a prendere parte alla sua storia unica e in evoluzione, offrendo al turista-viaggiatore esperienze autentiche e significative; una città che mette al centro dello sviluppo il benessere e la crescita della comunità locale e vuole essere una destinazione turistica sostenibile che preserva il suo antico popolo.

Phillip Jones, chief tourism officer della Royal Commission for AlUla (Rcu), sottolinea: «In pochi anni, AlUla si è affermata come una destinazione ambita dai viaggiatori di tutto il mondo. Tuttavia, Forever Revitalising rappresenta il prossimo capitolo di questo viaggio in continua evoluzione. Grazie a questa campagna, possiamo ampliare ulteriormente il dialogo su un palcoscenico globale e comunicare l’essenza di AlUla, con il suo fascino, i suoi obiettivi e le sue ambizioni. Il meglio deve ancora venire, e siamo lieti di estendere a tutti l’invito a partecipare a questo viaggio straordinario».

In Forever Revitalising punto focale della campagna è un breve video, diretto da Bruno Aveillan, che vuole dare a chi lo vede l’immagine della città vista attraverso i suoi temi principali: storia e patrimonio, arte e cultura, natura, avventura e benessere.

Melanie de Souza, executive director, destination marketing di Rcu, ha aggiunto: «Forever Revitalising non intende solo far conoscere a livello globale una destinazione che fino a poco tempo fa era relativamente sconosciuta alla maggior parte dei viaggiatori, ma anche comunicare la vastità e l’essenza dei programmi e delle iniziative progettate per creare un futuro migliore per tutti coloro che vivono, lavorano e visitano la nostra antica oasi, ci auguriamo che il video e gli altri materiali creativi rendano giustizia a una destinazione davvero unica, catturando l’essenza di AlUla attraverso il nostro ricco patrimonio, l’arte vibrante e la cultura, le incredibili bellezze naturali, le emozionanti avventure e le rigeneranti esperienze di benessere».