Formazione e lavoro, al via nella Capitale il Salone dello Studente

Un appuntamento che permette agli studenti di connettersi con gli interlocutori della formazione e del mondo del lavoro a livello nazionale. Dal 17 al 19 ottobre la Fiera di Roma ospita il Salone Nazionale dello Studente e dell’educazione finanziaria, che viene inaugurato alla presenza di importanti autorità istituzionali.

Sarà l’occasione per illustrare “Gotolearn” di Giocamondo Study, la prima piattaforma web italiana per la prenotazione di viaggi studio o corsi linguistici in tutte le migliori scuole di lingua del mondo. Sarà l’unico punto di riferimento per migliaia di persone – in particolare gli studenti – per scegliere con un click soggiorni all’estero per lo studio di una lingua.

L’evento rappresenta, quindi, un’opportunità per riflettere sulle tematiche di maggiore interesse per le nuove generazioni, soprattutto l’educazione finanziaria che, grazie al disegno di legge Competitività dei capitali, ha trovato dignità di materia e insegnamento nelle scuole. Edufin, infatti, è dedicato all’alfabetizzazione finanziaria dei giovani, un progetto editoriale che metterà in contatto il mondo della scuola con istituzioni finanziarie, associazioni bancarie, esperti, operatori del settore e realtà formative.

«Il futuro è adesso – nota Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, università, scuola, formazione, ricerca e merito della Regione Lazio – Formare e orientare i giovani per compiere scelte in piena autonomia e consapevolezza è il compito che il mondo della formazione, della scuola e dell’istruzione hanno la responsabilità di svolgere all’insegna della qualità e dell’eccellenza».

L’ingresso al Salone dello Studente è gratuito. La manifestazione è rivolta a studenti, genitori, docenti, operatori del settore e accompagnatori di gruppi classe. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link: https://www.salonedellostudente.it/iscrizione-salone-dello-studente-di-roma-2023/.