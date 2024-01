Formazione, ecco il corso gratuito su turismo e marketing sostenibile

Come attuare le politiche per la sostenibilità nel settore turistico e come funziona il turismo sostenibile: sono questi i temi principali del corso CredinGreen destinato agli operatori turistici che partirà nelle prossime settimane in Italia. Il corso fa parte del progetto CredInGreen che coinvolge cinque Paesi europei e a organizzarlo a livello nazionale sono il Consorzio Coeso e Centro Studi Turistici di Firenze.

La formazione è riservata agli operatori del mondo del turismo ed è completamente gratuita, grazie al finanziamento dei fondi europei Erasmus+. Il corso CredInGreen ha la durata di 30 ore complessive, di cui 12 in presenza e 18 online in forma di auto-apprendimento, con materiali forniti dai docenti. Le sessioni in presenza sono di quattro ore e si terranno presso la sede del Consorzio Coeso in Via Val di Pesa 1/4, a Firenze.

Il principale appuntamento in calendario è fissato per il 15 febbraio, con un Corso sul Marketing Verde, ovvero come promuovere la sostenibilità e il Green Deal europeo agli enti di gestione delle destinazioni e all’imprenditoria locale e come soddisfare le esigenze dei consumatori in fatto di turismo sostenibile.