Formentera, il gioiello delle Baleari dove l’overtourism non c’è

«Tutta l’isola è parco nazionale marino nato per preservare la posidonia, un’alga preziosa per l’ecosistema da tutelare ad ogni costo perché è la vita dei nostri fondali marini, tanto che stiamo pensando di fare una legge che vieti l’uso di determinate marche di creme solari che, è stato provato, la danneggiano, come già fanno alle Hawaii», sottolinea Leonardo Metastasio .

L’isola fa della sostenibilità ambientale e della preservazione dei suoi luoghi il biglietto da visita da mostrare ai suoi visitatori e la promozione turistica passa per questa direzione.

Tutte le numerose iniziative dell’ente del turismo, che sono state illustrate durante l’incontro, sono rivolte a un turista che mette al centro del suo viaggio il rispetto per l’ambiente che lo accoglie. Quindi, qui, no alle inquinanti discoteche, che invece caratterizzano la sua vicina Ibiza, ma posto solo per i chiringuiti, location ideale per ammirare il tramonto con un leggero sottofondo musicale. No alla macchine sull’isola per tutta la stagione estiva: i viaggiatori che desiderano portare il proprio veicolo (auto/moto) sull’isola dovranno ottenere un permesso speciale.

Vietato anche l’uso di quad, roulotte o camper, così come non è consentito l’accesso ai veicoli noleggiati dai turisti in visita sull’isola in altre destinazioni diverse da Formentera. Sì invece all’uso della bicicletta con cui girare e scoprire tutta l’isola grazie a 30 circuiti verdi da percorrere anche a piedi. Sì all’astroturismo per l’osservazione di stelle e costellazioni, possibile grazie a un cielo non inquinato dalle troppe luci. Sì a una gastronomia che si basa su prodotti locali, incluse le tante ricette con il pesce tipico di questi fondali, simile alla razza, che seccato al sole e al vento è usato in mille ricette. Sì al turismo sportivo: l’isola sta promuovendo tante gare dedicate al trial e alla corsa, tutte fuori stagione, per far conoscere e promuovere la bellezza dei luoghi tutto l’anno.