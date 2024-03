Four Seasons, arriva il wellness resort di lusso Amaala Triple Bay in Arabia Saudita

Un nuovo capitolo per il turismo wellness di lusso lungo la costa nord occidentale dell’Arabia Saudita. Red Sea Global e Four Seasons presentano il nuovo wellness resort di lusso Four Seasons Resort and Residences Amaala at Triple Bay, che sorgerà sulla baia di Hijaz, nel nuovo complesso balneare dell’Arabia Saudita.

Il resort e le residenze sono stati progettati dal rinomato studio di architettura U+A, che ha tratto ispirazione dalla cornice unica della destinazione, incastonata tra i contrafforti delle aspre montagne Hijazi e le tranquille acque blu di Hijaz Cove, sulla costa del Mar Rosso. Vanterà 220 camere e suite, oltre a ville con piscina privata e 26 ville residenziali, progettate per regalare una vista mozzafiato sulla baia e sul mare, oltre che offrire i rinomati servizi e le esperienze firmate Four Seasons, sia agli ospiti che agli abitanti del posto.

Il benessere è il principio chiave nella vision, impegnata costantemente in favore della sostenibilità e del wellbeing, mettendo al primo posto le persone e il pianeta.

«Amaala sta ridefinendo il concetto di lifestyle sulla costa, ponendo come obiettivo principale la rigenerazione e il benessere», ha dichiarato John Pagano, group Ceo di Red Sea Global.

«Il nuovo resort a Triple Bay farà parte del crescente portfolio di proprietà Four Seasons nelle destinazioni turistiche dell’Arabia Saudita, rappresentando, inoltre, la nostra seconda collaborazione con Red Sea Global – ha affermato Bart Carnahan, presidente, Global business development, portfolio management and residential, Four Seasons – Siamo onorati di far parte di questo progetto straordinario, che punta a creare una nuova esperienza di lusso per gli ospiti e i local, espandendo ulteriormente la presenza di Four Seasons nell’industria turistica in rapida crescita dell’Arabia Saudita».

Il Four Seasons Resort and Residences Amaala at Triple Bay sarà la più recente struttura del portfolio in espansione di Four Seasons in Arabia Saudita, che si aggiunge al Four Seasons Hotel Riyadh presso il Kingdom Centre, oltre ai prossimi progetti a The Red Sea sull’isola di Shura, a Jeddah, sull’isola di Sindalah e a Diriyah.

La fase uno di Amaala, incentrata sullo sviluppo dell’area di Triple Bay, è in fase avanzata e i primi ospiti saranno accolti nel 2025. Sarà composta da 12 resort che offriranno più di 2.000 posti letto. Una volta completato, ospiterà più di 3.900 camere d’albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a negozi di lusso, ristoranti raffinati, aree benessere e centri ricreativi.

Grazie al suo programma Four Seasons For Good e alla promessa di un’esperienza di soggiorno eccellente, sarà attivo anche nella creazione di itinerari personalizzati destinati a chi cerca il benessere in tutto il mondo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Red Sea Global e Four Seasons