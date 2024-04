Four Seasons, decollano i jet privati con itinerari personalizzati

È ora possibile viaggiare con i voli charter privati di Four Seasons Private Jet Experience, a bordo dei quali anche l’itinerario è personalizzato.

Questa opportunità è disponibile per il periodo desiderato tra il 4-26 agosto e il 20-27 dicembre.

«Siamo lieti di offrire la straordinaria opportunità di privatizzare Four Seasons Private Jet per la prima volta, rispondendo alle numerose richieste che abbiamo ricevuto da famiglie e gruppi di amici interessati a itinerari su misura, per viaggi ed eventi celebrativi – spiega Marc Speichert, executive vice president and chief commercial officer di Four Seasons – Sicuri di avere tutta la cura e il servizio Four Seasons sia a bordo sia a terra, quello che bisogna fare è sedersi e godersi il viaggio con le persone care».

Tra le proposte troviamo Four Seasons Set-Jetting per gli amanti del cineturismo, con cui è possibile vivere in prima persona le location di film e programmi Tv come The Crown, Killing Eve, Emily in Paris, Charlie’s Angels or Skyfall, tutti girati nei Four Seasons hotel and resort. O anche Sports Superfan Status Unlocked dedicato ai tifosi che potranno indossare i colori della propria squadra grazie a un fitto calendario di eventi sportivi in tutto il mondo, dalle corse automobilistiche alle competizioni di calcio in tutta Europa, dai Giochi Olimpici di Parigi fino al torneo di tennis più importante d’America, gli Us Open a New York.

L’utilizzo in esclusiva del Four Seasons Private Jet è per un massimo di 48 ospiti, con a bordo 10 membri di equipaggio. Costa 115mila dollari circa al giorno, inclusi pasti e servizi aeroportuali dove richiesti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Four Seasons.