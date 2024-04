Four Seasons Yachts svela le crociere inaugurali 2026

Four Seasons ha svelato i primi itinerari di crociera in vista della stagione inaugurale nel 2026. Tra questi, dieci viaggi ai Caraibi da gennaio a marzo. I primi itinerari di crociera includono destinazioni tra cui St Barths, Nevis, Grenadine, St Lucia, Barbados, Martinica, Guadalupa, Curaçao e Aruba. Altre tappe ai Caraibi verranno svelate nei prossimi mesi.

I grandi viaggi nel Mediterraneo inizieranno a marzo 2026 e includeranno crociere con scali in Croazia, Gibilterra, Montenegro, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia. L’itinerario del Mediterraneo coinvolgerà le isole greche, con tappe ad Atene, Ios, Santorini e Milos.

Sarà la società di nautica da diporto Marc-Henry Cruise Holdings Ltd a operare crociere per Four Seasons Yachts.

«Siamo entusiasti di mostrare le destinazioni mozzafiato che attendono gli ospiti a bordo di Four Seasons Yachts», ha affermato Alejandro Reynal, ceo di Four Seasons. Nel suo anno di debutto, Four Seasons Yachts esplorerà più di 130 destinazioni in oltre 30 Paesi.

Gli itinerari saranno personalizzabili con soggiorni pre e post negli hotel e nei resort Four Seasons.

La compagnia di crociere afferma che offrirà il 50% in più di spazio abitativo per ospite rispetto a quello messo a disposizione da qualsiasi concorrente. Le suite avranno vetrate dal pavimento al soffitto vista mare, bagni con doppio lavabo e terrazze private. A bordo ci sono anche sette suite particolarmente ampie, con 2 e 3 camere da letto, soggiorni separati, sala da pranzo interna ed esterna e piscine per bambini.

Gli ospiti degli yacht da crociera avranno accesso a 11 punti ristoro, Spa e benessere, piscina di poppa.