Francia, la Tour Eiffel chiusa per sciopero il 19 febbraio

Fermé. E così, dopo lo sciopero del 27 dicembre – giusto nel centenario della morte di Gustave Eiffel – chiude ancora i battenti il 19 febbraio la Torre iconica di Parigi e monumento più visitato al mondo, con oltre 7 milioni di visitatori l’anno. Cifra però contestata dalle due sigle sindacali che hanno indetto l’agitazione, Cgt e Force Ouvrière: nel mirino la «cattiva gestione finanziaria del monumento da parte del Comune», che possiede il 99% del capitale di Sete – Société d’exploitation de la Tour Eiffel – la società di gestione. Nei prossimi giorni saranno più chiari tempi e modalità di chiusura.

Non c’è che dire: fra prezzi schizzati alle stelle di hotel, b&b e musei, tassa di soggiorno raddoppiata, biglietti Sncf non ancora disponibili e scioperi qua e là, il count down verso i Giochi di Parigi è scattato nel migliore dei modi.

È pur vero, però, che le tensioni attorno alla Torre Eiffel erano già tangibili a fine 2023, in particolare per le discrepanze tra i costi previsti per i lavori e le entrate effettive, considerate sovrastimate. Le critiche rivolte all’Hôtel de Ville, infatti, riguardano la gestione dalla firma dell’attuale contratto, nel 2017, con termine fissato al 2030. I sindacati parlano di «costo dei lavori sottostimato e previsioni di entrate basate su un’affluenza annuale di 7,4 milioni di visitatori, obiettivo finora mai raggiunto» e descrivono l’attuale modello di business «eccessivamente ambizioso e insostenibile».

Lo sciopero, votato all’unanimità dall’assemblea generale, arriva in un momento particolarmente delicato, a pochi mesi dall’Olimpiade e i sindacati temono che questa precaria gestione finanziaria comporti rischi per l’immagine della Torre Eiffel e per la sua capacità di accogliere i visitatori in condizioni ottimali, considerando l’enorme afflusso di visitatori previsto per i Giochi.