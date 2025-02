Francia, Uk e Italia le preferite dai turisti cinesi: il report Retex China

Ai viaggiatori cinesi piace viaggiare in Europa, in particolare Francia, Regno Unito e Italia. A dirlo i risultati del Travel Destination 2024 di Retex China che ogni anno analizza le conversazioni online e il sentiment delle sei principali piattaforme social cinesi, grazie a una tecnologia avanzata.

Lo studio restituisce la classifica delle destinazioni preferite dall’utenza cinese in termini di buzz (numero di menzioni relative alla destinazione selezionata come keyword), engagement (numero di interazioni con i post contenenti la keyword selezionata: like, commenti, condivisioni), impression (numero di visualizzazioni ottenute dai post contenenti la keyword selezionata) e net sentiment rate (il sentiment degli utenti in relazione alla keyword selezionata).

Tra le mete più popolari nel 2024 secondo Ctrip, la piattaforma digitale di viaggio preferita dagli utenti cinesi, in testa c’è la Francia, seguita con notevole distacco da Regno Unito, Italia e poi da Svizzera, Islanda, Germania e Turchia.

«Un primato riconducibile all’eco internazionale delle Olimpiadi di Parigi 2024, che l’hanno resa un vero e proprio “hot topic” sui social cinesi – spiega Roberta Zito, business development manager China di Retex – Il 2024 ha visto un incremento significativo dell’interesse per le destinazioni europee tra i turisti cinesi, con Francia, Regno Unito e Italia che si distinguono per numero di menzioni ricevute sulle piattaforme social. La passione per l’avventura e le esperienze outdoor ha invece spinto mete come l’Islanda e la Svizzera in cima alle preferenze, mentre l’Italia continua ad attrarre per l’offerta culturale e per il fashion. È anche interessante notare come la demografia dei viaggiatori cinesi attivi sui social si stia espandendo, includendo non solo i giovani adulti, ma anche la generazione over 50, con Xiaohongshu e Douyin come piattaforme preferite per condividere esperienze di viaggio».