Frecciarossa Milano-Parigi, un milione di biglietti in un anno

Un milione di biglietti venduti in un anno. Viaggia a velocità altissima il Gruppo Fs, che ha comunicato di aver tagliato a dicembre il traguardo del milionesimo tagliando staccato per la tratta Milano-Parigi in Frecciarossa, a dodici mesi dal lancio di Trenitalia France. In sostanza, il tasso di occupazione media dei posti – scrive il Corriere della Sera – raggiunge il 70%.

Quattro i viaggi ogni giorno, di andata e ritorno, tra il capoluogo lombardo e la capitale francese, sei le tappe: Lione, Chambéry, Modane, Bardonecchia, Torino e, appunto, Milano. Di recente si sono aggiunti altri sei viaggi di andata e ritorno fra Parigi e Lione. Obiettivo di Trenitalia France fornire un servizio adeguato ai lavoratori e alle aziende che hanno scelto di viaggiare in treno per spostamenti di lavoro. Per questo a breve sarà rivolta un’offerta riservata a queste categorie in base a quanto stabilito dall’UE dopo l’alt alle tratte aeree corto raggio, in base alla proposta contenuta nel piano francese Climat et résilience del 2021.

L’ingresso di Trenitalia sul mercato francese, inoltre, avrebbe contribuito ad abbassare i costi dei treni d’oltralpe: secondo i dati della piattaforma di prenotazione Trainline i prezzi medi dei biglietti si sarebbero abbassati dell’8%. Tra settembre e dicembre sulla linea Parigi-Lione e Parigi-Milano Trenitalia ha registrato prezzi medi inferiori alla concorrenza: da Parigi a Lione si spendono in media 57 euro, 40 invece con la società del Gruppo FS.

Ma ora si guarda alla Spagna, tanto che da Madrid l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris ha annunciato l’intenzione di aprire la tratta Barcellona-Parigi con il Frecciarossa. Progetto che permetterebbe di collegare anche Madrid alla capitale francese, considerato che Trenitalia già serve la tratta che unisce la capitale spagnola a Barcellona. In questo modo il Gruppo Fs intende rispettare il Piano Industriale Decennale, che prevede un incremento dei ricavi internazionali dagli 1,8 miliardi di euro del 2019 a circa 5 miliardi nel 2031.