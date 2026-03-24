Frecciarossa rinnova la flotta: 74 treni Av entro il 2031

Trenitalia prosegue il piano di rinnovo della flotta Alta Velocità con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la realizzazione e la fornitura di nove Frecciarossa di nuova generazione.

L’accordo, del valore di circa 260 milioni di euro, si aggiunge a quello siglato nel 2023, che prevedeva la fornitura di 36 treni, a cui si sono sommati 10 ulteriori convogli già acquisiti tramite opzione.

L’investimento si inserisce nel percorso di rinnovo della flotta Frecciarossa previsto dal Piano Strategico del Gruppo Fs, che punta a offrire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile. Dal 2029, con l’aggiunta di ulteriori due consegne, saranno 57 i nuovi treni in circolazione, con un piano che porterà a 74 convogli complessivi entro il 2031. Il 2027 sarà l’anno con il maggior numero di forniture, pari a 16 treni, e includerà il primo convoglio del nuovo lotto, previsto per luglio.

I Frecciarossa di ultima generazione sono realizzati da Hitachi Rail negli stabilimenti italiani di Napoli e Pistoia. Pensati per circolare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee, rappresentano il simbolo dell’eccellenza tecnologica e stilistica italiana nell’Alta Velocità.

Possono raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari, con omologazione fino a 360, e sono dotati di sistemi di trazione evoluti che ne migliorano l’efficienza. Sul fronte ambientale registrano un tasso di riciclabilità del 97,1 per cento e un recupero dei materiali del 98,2 per cento.

«Con questo investimento, Trenitalia compie un ulteriore passo nel rafforzamento della propria flotta ad Alta Velocità, consolidando la posizione di Frecciarossa come punto di riferimento del trasporto ferroviario in Europa – ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia – Treni più efficienti, più sostenibili e progettati per rispondere alle aspettative di chi viaggia: è questa la direzione in cui continuiamo a investire, in Italia e sui mercati internazionali, per costruire un sistema di mobilità sempre più moderno, integrato e orientato al futuro».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Trenitalia