Fri-Tur, dal 1° luglio le domande per accedere ai finanziamenti

Dal 1° al 31 luglio torna online la piattaforma per accedere al Fri-Tur: si tratta dell’incentivo previsto dal Pnrr, promosso dal ministero del Turismo e gestito da Invitalia.

L’obiettivo di Fri-Tur è migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Si potrà inserire la candidatura del proprio progetto sull’apposita piattaforma accessibile sul sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur/presenta-la-domanda.

La possibilità di presentare le nuove domande di accesso agli incentivi fa seguito al rinnovamento dell’intesa tra ministero del Turismo, Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Associazione bancaria italiana (Abi), nonché alle modifiche introdotte dal Mitur con l’avviso del 7 maggio scorso. (https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/05/Avviso-Art.-3_FRITur_signed-1.pdf).

«Abbiamo semplificato la procedura per accedere ai finanziamenti perché i soldi pubblici devono servire a rigenerare ricchezza, posti di lavoro, a far stare le aziende in equilibrio – commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – Per accedere ai finanziamenti servono quindi procedure più snelle che, come ministero, stiamo mettendo in atto».

La misura, rivolta ad agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione (da 500mila a 10 milioni di euro) per le Pmi del settore turistico, prevede una riserva del 50% delle risorse per gli investimenti green e una del 40% per il Sud.

Le agevolazioni sono per alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici (inclusi quelli acquatici e faunistici).

Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali), digitalizzazione, acquisto o rinnovo di arredi, spese per prestazioni professionali.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del sito Invitalia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur