Frigerio Viaggi rivoluziona le vendite in adv con il nuovo sito web

Frigerio Viaggi presenta il suo nuovo sito web. Un portale innovativo progettato con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza migliore, introducendo funzionalità avanzate per semplificare e personalizzare la pianificazione di viaggi e vacanze.

Il cuore di questa innovativa piattaforma – che mette al centro anche le agenzie di viaggi – è una selezione di caratteristiche chiave, mirate a fornire ai clienti un’ampia gamma di opzioni. Queste le principali novità: “Una scelta infinita”: oltre ai tradizionali pacchetti vacanza e crociere, ora gli utenti possono selezionare singoli servizi come voli, treni, hotel, noleggio auto, transfer e attività da un vasto elenco di più di 5mila compagnie di trasporto e 990mila hotel in tutto il mondo; “Attività ed esperienze”: musei, visite guidate, spettacoli teatrali e musical, eventi sportivi, citypass, esperienze, escursioni, tour enogastronomici. Oltre 200mila attività in tutto il globo che gli utenti possono acquistare singolarmente o abbinare al pacchetto; l’Area Riservata: gli utenti possono gestire tutti i dettagli del proprio viaggio in un’unica posizione.

E ancora, Frigerio offre la funzione “Componi il tuo viaggio”: il consumatore diventa il vero creatore della propria esperienza, costruendo itinerari su misura e godendo di flessibilità.

Inoltre, gli utenti possono salvare le loro idee di viaggio, condividerle tramite email o scaricarle come Pdf personalizzato. Ricevono automaticamente aggiornamenti in tempo reale e possono usufruire di recensioni e assistenza qualificata.

A livello B2B, il nuovo sito web Frigerio Viaggi rappresenta un’enorme risorsa per le oltre 90 agenzie e consulenti presenti in tutta Italia che fanno parte della rete. Gli agenti avranno accesso a strumenti avanzati e risorse specializzate per servire al meglio i propri clienti.

«Il nuovo sito Frigerio Viaggi rappresenta un impegno tangibile nel fornire ai nostri utenti il più alto livello di libertà e personalizzazione nel modo in cui viaggiano – afferma Simone Frigerio, general director del Gruppo Frigerio – Un investimento che sottolinea la volontà di offrire esperienze di viaggio straordinarie, ma anche e soprattutto di fornire soluzioni all’avanguardia in ottica B2B».

«Il nuovo sito non solo rivoluzionerà il modo in cui i nostri clienti pianificano le loro vacanze, ma rafforzerà anche la posizione competitiva delle nostre agenzie e consulenti di viaggio nel mercato – conclude Paola Frigerio, travel, marketing & network Director – Abbiamo incontrato la nostra rete per dare, a tutti i nostri agenti prima che a chiunque altro, l’annuncio ufficiale del lancio e offrire un’anteprima su contratti e programmazione 2024».