Fs, al via i lavori per portare i treni all’aeroporto di Venezia

Circa otto chilometri di nuova linea ferroviaria per connettere l’aeroporto di Venezia Marco Polo alla rete ferroviaria nazionale, così da potenziare l’intermodalità treno-aereo anche in vista dell’aumento dei flussi turistici sul territorio in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Sono stati avviati, all’interno del cantiere in località Tessera, i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Venezia e il suo aeroporto. L’opera, che prevede un investimento complessivo di circa 644 milioni di euro, in parte finanziato anche dai fondi Pnrr, vede come committente Rete Ferroviaria Italiana, capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, mentre a Italferr, società del polo infrastrutture, è stata assegnata la direzione dei lavori. L’attivazione del nuovo collegamento è prevista per dicembre 2025.

La linea ferroviaria di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, partirà da Mestre-Trieste e affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto per poi arrivare al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante Venezia Aeroporto, interrata a due binari e collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie.

Il nuovo collegamento potrà essere utilizzato sia dai treni regionali che dai treni a lunga percorrenza, favorendo l’intermodalità tra il trasporto ferroviario e aereo e si inserisce nelle azioni previste dal piano industriale del Gruppo Fs Italiane per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con i principali aeroporti del Paese.

Il collegamento ferroviario veneziano è tra le opere strategiche del progetto Cantieri Parlanti, un’iniziativa del Gruppo Fs (con le società Rfi e Italferr), condotta in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all’avvio dei lavori è stato presente anche Matteo Salvini), le imprese coinvolte nei lavori e, laddove presenti, con i commissari straordinari di governo.

Rientra nel progetto Cantieri Parlanti anche l’infopoint multimediale dedicato alle principali opere del Gruppo Fs in Veneto presente nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia.

Per il presidente Enac, Pierluigi Di Palma: «Rilanciare l’ammodernamento del nostro Paese, dal ponte sullo stretto alle opere ferroviarie come questa, significa dare forza al futuro delle nostre nuove generazioni. Noi abbiamo un grande passato ma dobbiamo guardare con più attenzione al futuro. Questa di Venezia è una importante e significativa ripartenza nell’ambito di una politica di integrazione intermodale della mobilità».