Fto, Milani: «Abolire l’isolamento per i positivi al Covid»

Opera a tutto campo Fto Confcommercio, che in parallelo alla “battaglia” sulle compagnie aeree low cost invia anche una lettera ai ministri del Turismo, Daniela Santanchè, e della Salute, Orazio Schillaci, chiedendo di rimuovere una limitazione ereditata dalla pandemia che ancora rimane vigente: è l’isolamento di cinque giorni, più dieci di obbligo di indossare la mascherina Ffp2, a carico di chi risulti positivo a un tampone Covid.

Il direttore nazionale dell’associazione commenta: «Si tratta di una misura che nella fase più dura del virus ha avuto importanti esiti in termini di difesa della salute pubblica, ma oggi appare non più giustificata. E infatti è quasi totalmente disattesa. D’altronde queste limitazioni sono state previste quando la situazione sanitaria era completamente differente rispetto a oggi. Non a caso gli altri stati Ue hanno già tolto isolamento e quarantena l’anno scorso e, per ultima, la Francia il 1° febbraio scorso. Non serve ricordare che l’Oms ha definitivamente dichiarato chiusa l’emergenza sanitaria il 5 maggio e che, per quanto ci risulta, l’Italia è il solo Paese ad aver mantenuto l’obbligo di isolamento per i positivi al Covid».

Il direttore di Fto argomenta ancora, rivolgendosi ai ministri Santanchè e Schillaci: «È un obbligo che rappresenta una criticità per le nostre aziende. Infatti, il Codice del turismo disciplina il recesso dal contratto di pacchetto turistico: le norme prevedono che il viaggiatore ammalato o infortunato possa recedere in ogni momento, ma debba riconoscere all’organizzatore i costi di recesso indicati nell’accordo. Ci sono viaggiatori che chiedono di recedere senza penali in caso di positività da Covid e senza stipulare alcuna polizza a copertura delle stesse penali di cancellazione, scaricando così sull’organizzatore del pacchetto ogni costo applicato dai fornitori nel caso in cui il cliente rinunciasse alla vacanza per colpa del virus e del conseguente obbligo di isolamento».

A Fto vengono segnalate anche criticità e difficoltà da parte di agenzie e strutture ricettive che devono gestire casi di positività di clienti stranieri in vacanza in Italia, increduli che qui da noi sia ancora in vigore l’obbligo di isolamento. «Ecco perché – conclude Milani – alcuni provvedimenti vanno tolti con la stessa sollecitudine con la quale sono stati introdotti: consideriamo necessario allineare la normativa italiana al resto dell’Ue e al contesto sanitario attuale, tenendo anche conto che il 1° luglio è scaduto anche il regolamento europeo sul green pass e non si possono più emettere i certificati digitali interoperabili di vaccinazione, test e guarigione».