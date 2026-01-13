Fto schiera Sainaghi e lancia l’Osservatorio Incoming

Spinge sull’incoming Fto, che annuncia l’ingresso di Giovanna Sainaghi nella propria struttura. La sua attività all’interno della federazione in seno a Confcommercio, si concentrerà in primis sulla gestione e sullo sviluppo dell’Osservatorio sul Turismo Organizzato Incoming, e successivamente sul consolidamento delle collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca e sul confronto operativo con le principali istituzioni culturali e attrazioni del Paese.

Giovanna Sainaghi ha operato per oltre 15 anni in ambito destination management e promozione turistica internazionale, maturando competenze su strategia, marketing, relazioni istituzionali, trade e partnership all’interno di Visit Flanders, l’Ente del turismo delle Fiandre, con responsabilità di coordinamento, monitoraggio e sviluppo del mercato. Ha inoltre ricoperto ruoli associativi nel comparto, tra cui la presidenza Adutei.

Franco Gattinoni, presidente Fto, dichiara: «Le imprese del turismo organizzato generano valore concreto per la destinazione e per l’intera filiera: portano programmazione, mettono in rete servizi, sostengono l’economia locale e contribuiscono a una fruizione più ordinata e di qualità. Negli ultimi mesi anche diverse dmc hanno visto in Fto un punto di riferimento per far sentire più forte la voce dell’incoming organizzato: esigenze operative, visione e valore che ogni giorno portiamo sui territori. Ora dobbiamo essere più bravi a far percepire tutto questo con dati e risultati misurabili. Per questo l’Osservatorio è strategico: serve a costruire un dialogo stabile con istituzioni, luoghi della cultura e stakeholder fondato su certezze, continuità e prevedibilità, perché senza regole chiare e una visione di medio periodo non si pianificano investimenti, prodotti e flussi».

Nei prossimi mesi Fto presenterà le prime linee di lavoro dell’Osservatorio e il percorso di coinvolgimento di partner scientifici e stakeholder, con l’obiettivo di valorizzare l’incoming organizzato e favorire modelli sempre più sostenibili e orientati alla qualità.

«Il turismo organizzato è un alleato naturale delle destinazioni: porta qualità, capacità di gestione e una logica di programmazione che aiuta territori e filiera a lavorare meglio – commenta Sainaghi – L’Osservatorio sarà lo strumento per trasformare l’esperienza quotidiana delle imprese in evidenze: leggere i trend, misurare l’impatto, individuare priorità e buone pratiche. Lavoreremo con università e centri di ricerca e costruiremo un confronto concreto con le principali istituzioni culturali, perché la qualità dell’accoglienza e della fruizione si costruisce insieme, con continuità e obiettivi condivisi».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fto