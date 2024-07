Fusione Lvg-Diamonds: nasce Lvg Hotel Consulting

Nasce una nuova realtà nel mercato della consulenza alberghiera. Lvg Group, società di management alberghiero e consulenza strategica per strutture ricettive in Italia e all’estero, e Diamonds Consulting Group, società di consulenza alberghiera specializzata nel segmento exclusive con un dipartimento di ricerca e sviluppo tecnologico per gestire le performance alberghiere integrate, annunciano la nascita di Lvg Hotel Consulting.

Con il bagaglio dell’esperienza delle due società madri, la nuova entità unisce il know how derivante dalle gestioni dirette e dalle strutture in consulenza con la competenza nella business intelligence. La fusione strategica integra competenze umane, tecniche e tecnologiche per fornire agli imprenditori alberghieri un supporto innovativo ed efficace. Lvg Hotel Consulting punta a combinare capitale umano e know-how con soluzioni informatiche all’avanguardia basate sull’Intelligenza Artificiale.

L’accordo di co-investimento segna un momento importante per entrambe le società, che uniscono i propri portafogli clienti per arrivare a servire oltre 130 hotel in consulenza, per un totale di 30.000 room night annuali, che generano un fatturato gestito di oltre 105 milioni di euro. L’obiettivo primario è l’espansione nazionale e internazionale dei servizi di consulenza alberghiera proposti, valorizzando e promuovendo l’integrazione completa della filiera alberghiera.

Tre sono i principi su cui si basa l’attività di Lvg Hotel Consulting. Sul fronte dell’innovazione, si punta all’applicazione delle tecnologie più avanzate e delle competenze più aggiornate per offrire servizi chiari, solidi e strutturati, creando così un valore concreto e tangibile per ogni albergatore.

In merito alla metodologia avanzata e personalizzata si lavora all’integrazione dei processi più avanzati con un valore umano, in grado di guidare il miglioramento e l’ottimizzazione delle performance nette delle strutture ricettive.

Infine, riveste un ruolo importante la cultura dell’innovazione continua: ogni risorsa del team è costantemente incoraggiata a contribuire all’implementazione del business con idee creative.

Alla base dei servizi offerti da Lvg Hotel Consulting c’è un software proprietario basato sull’Intelligenza Artificiale che integra tutte le aree di performance delle strutture ricettive: Revenue Management, Analytic Cost Control, Brand Reputation, Quality Management e Formazione Digitalizzata. Gli algoritmi proprietari, uniti all’intelligenza artificiale, analizzeranno gli effetti che hanno le strategie di revenue management sui costi di struttura e come le performance impattano sulla brand reputation, per restituire un feedback che pone l’attenzione sul controllo qualità necessario per raggiungere la massima ottimizzazione delle performance complessive integrate.

Anche la formazione rientra tra le priorità su cui la nuova società si focalizzerà nel futuro prossimo. L’Academy già esistente verrà infatti perfezionata integrando a supporto delle piattaforme avanzate dall’interfaccia user friendly. Verrà inoltre aggiunta una sezione formativa ad hoc dedicata alle soft skills.

«Il settore alberghiero richiede oggi delle altissime competenze specifiche, una mentalità volta alla costante innovazione e soprattutto delle risposte risolute e concrete», dichiara Claudio Lavagna, presidente di Lvg Hotel Consulting.

«Da anni ci dedichiamo alla massimizzazione delle performance delle strutture ricettive attraverso approcci altamente avanzati», aggiunge Francesco Dicuonzo, amministratore delegato di Lvg Hotel Consulting.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Lvg Group