Futura avrà altri due club in Tunisia e Puglia

Futura Vacanze in rampa di (ri)lancio. Dopo l’ingresso di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, e un nuovo Piano industriale all’orizzonte, l’operatore romano di casa Brunetti implementa il prodotto. È di oggi l’annuncio di altre due new entry “di alto valore strategico” per la prossima estate: il Futura Club Caribbean World Mahdia in Tunisia e il Futura Club Albatros in Puglia. Due resort che vanno ad aggiungersi al il Futura Club Porto Kaleo in Calabria e che rappresentano un ulteriore step nel progetto di crescita del brand. All’annuncio di questi nuovi ingressi, anticipa il t.o., ne seguiranno altri sempre nel 2025.

Al momento i club Futura sono in tutto 21, tra Italia e medio raggio. Commenta le novità di prodotto lo storico direttore commerciale Belinda Coccia: «Queste due novità – rimarca – hanno una forte valenza strategica per la nostra programmazione in un anno che sarà davvero importante in termini di crescita aziendale. La Tunisia sta performando molto bene e l’introduzione di una seconda struttura andrà a rispondere con un prodotto di qualità all’incremento delle richieste. Il nuovo club pugliese va, invece, a diversificare la nostra offerta in una delle regioni-chiave del Mare Italia, presidiando un’area come il Gargano, che, anche per la sua posizione, ci permetterà di far crescere la pacchettizzazione con il treno, soluzione che sta incontrando sempre più favori».

Andiamo nel dettaglio delle nuove strutture. Il Caribbean World Mahdia si affianca al Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e porta a due i Futura Club in Tunsia; 6 in totale quello all’estero tra Kenya, Mar Rosso e Portogallo. Il resort, sulla costa nord-est della Tunisia, ha accesso diretto alla sabbia fine e dorata. È circondato da palme e, grazie anche alle sue costruzioni colorate, richiama lo stile caraibico da cui prende il nome. Tra i plus: centro benessere,acquapark, miniclub, piscine e vari punti di ristoro.

Molto articolato il piano voli, con collegamenti diretti per Monastir, operativi dal 12 maggio al 6 ottobre, in partenza da Malpensa, Verona, Fiumicino e Bergamo.

L’Albatros di Marina di Lesina porta invece a quattro il numero di Futura Club in Puglia, superando in totale le 1.000 unità abitative. Si tratta di una struttura molto conosciuta sul mercato, adatta alle famiglie. Privilegiata la posizione, direttamente sulla spiaggia di sabbia. Uno dei punti di forza è l’animazione, che prevede non solo i tradizionali programmi quotidiani, ma anche spettacoli con performer e cast artistici. Prevalentemente pensate per nuclei familiari le sistemazioni, con bungalow capaci di ospitare fino a quattro persone. Il villaggio dispone anche di un grande acquapark, che arricchisce l’offerta di intrattenimento. Situato sul Gargano, è punto di partenza ideale per escursioni alle Isole Tremiti.