Futura Dinner Club, il t.o. porta a cena le agenzie

Aggiungi un posto a tavola che c’è un agente in più. Non smette di innovare Futura Vacanze che, dopo l’avvio del suo Training Tour in cui incontrerà 400 punti vendita in Italia, annuncia a mezzo social l’ultima iniziativa mirata a rinsaldare i rapporti con il trade: il Futura Dinner Club.

Di cosa si tratta? “Una serie di cene di networking dedicate alle principali adv partner, con cui condividiamo ogni giorno obiettivi, risultati e visione. Un’occasione per incontrarsi dal vivo, confrontarsi in modo informale e celebrare il valore delle relazioni che accompagnano la nostra crescita”, spiega l’azienda in un post.

Nel video – che puoi vedere cliccando qui – alcuni momenti delle prime serate di Verona e Padova.

Al centro del confronto con la distribuzione i tre nuovi cataloghi, le new entry all’estero e nel prodotto montagna, la crescita e riorganizzazione dei Futura Club e il riposizionamento dell’azienda che l’amministratore unico Stefano Brunetti ha affidato, nella sua gestione, al general manager Stefano Maria Simei.

Protagonista delle attività legate al mercato agenziale, il direttore commerciale Belinda Coccia, il cui obiettivo dichiarato è «migliorare l’interazione con le adv in un’ottica win-win, generando maggiore efficienza, qualità dell’offerta e opportunità di crescita condivisa».