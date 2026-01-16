Futura Vacanze arruola Cervaro come It manager

Futura Vacanze prosegue nel rafforzamento delle proprie risorse e la nomina Matteo Cervaro nel ruolo di It manager, figura che porta in azienda vent’anni di esperienza nel settore turistico alberghiero.

Matteo Cervaro assume la responsabilità delle infrastrutture tecnologiche aziendali, con focus sull’architettura dei sistemi favorendo l’adozione di nuovi applicativi a supporto del business, in linea con il piano di innovazione digitale avviato dal tour operator. Tra i principali obiettivi del nuovo ingresso figurano la continuità operativa, la sicurezza e l’efficienza dei sistemi It in linea con l’evoluzione del mercato, favorendo l’automazione e la semplificazione dei processi.

Il suo iter professionale si distingue per una marcata attenzione all’innovazione tecnologica come leva di crescita del business, con un focus sull’ottimizzazione dei processi, sull’integrazione delle soluzioni digitali e sull’utilizzo dei dati a beneficio delle decisioni. Ha coordinato iniziative di trasformazione digitale lungo l’intera guest journey, contribuendo a favorire una maggiore efficienza operativa e un miglioramento dell’esperienza del cliente.

«L’ingresso di Matteo Cervaro rafforza il nostro percorso di crescita organizzativa avviato nello scorso esercizio. Il suo contributo sarà centrale nel consolidare le infrastrutture tecnologiche a supporto del business e nel migliorare l’efficienza operativa, in coerenza con il piano di sviluppo e l’evoluzione digitale del settore», commenta Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze.

Con l’arrivo di Cervaro, Futura Vacanze conferma il proprio impegno in una crescita guidata da innovazione e digitalizzazione, in linea con le nuove dinamiche del mercato turistico e dell’hospitality.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Futura Vacanze