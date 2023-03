Futura Vacanze, spinta sul Mar Rosso e new entry in Italia

Archiviato con soddisfazione il 2022, che ha registrato un +40% rispetto ai fatturati del pre-pandemia, Futura Vacanze (presente alla Bmt di Napoli al Pad.5 – Stand 503) si avvia verso la stagione 2023 con un continuo e progressivo sviluppo del prodotto estero, con particolare attenzione al Mar Rosso e importantissimi inserimenti in Italia (18 i villaggi totali).

Grande protagonista? La Sardegna, dove si annoverano la recente new entry Futura Club Cala Fiorita a Budoni e i richiestissimi Futura Club Baia di Conte, Futura Club Baja Bianca e Futura Club Colostrai.

Tra gli altri nuovi ingressi anche il Futura Club Borgo Rio Favara a Ispica Mare e il Futura Club Acqua di Venere a Paestum, che in entrambi i casi fanno salire a quota tre i club presenti in Sicilia e in Campania.