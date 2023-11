G7, l’Antitrust: «A Roma il Vertice 2024. Sarà sull’Ai»

C’è il digitale, e l’intelligenza artificiale, al centro del G7 Concorrenza in Giappone, dove ha partecipato anche l’Antitrust che prepara la prossima edizione a Roma. La riunione è stata fatta a Tokyo il 7 e l’8 novembre, per discutere e affrontare le sfide della politica della concorrenza nell’era digitale.

A Tokyo, insieme a quella italiana, si sono riunite le autorità Antitrust di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Commissione Ue. Il presidente Roberto Rustichelli ha annunciato che il Vertice 2024 si terrà a Roma e sarà incentrato sulle tecnologie emergenti, in particolare sull’intelligenza artificiale, sempre più presente anche nel settore del turismo organizzato.

L’Autorità italiana, guidata appunto dal presidente Rustichelli, ha partecipato all’incontro presieduto quest’anno dal Giappone, contribuendo all’aggiornamento del “Compendium of approaches to improving competition in digital markets”. Si tratta di un documento che contiene gli aspetti chiave del lavoro svolto finora da ogni Antitrust con riguardo ai mercati digitali quale riferimento per la futura cooperazione tra le autorità della concorrenza e per i responsabili politici. Il compendio è stato pubblicato dal Japan Fair Trade Commission. Durante il vertice è stato anche presentato un aggiornamento dell’inventario sulle iniziative legislative e regolatorie per i mercati digitali, preparato dall’Ocse su richiesta del governo giapponese.

«Le discussioni odierne hanno gettato le basi per il prossimo Vertice G7 sulla concorrenza che si terrà a Roma in autunno – ha detto Rustichelli – Vorrei utilizzare tale Vertice per concentrare la nostra attenzione sulle tecnologie emergenti e sull’intelligenza artificiale. Propongo che il prossimo anno le agenzie per la concorrenza del G7 approfondiscano insieme questo tema cruciale, scambiandosi esperienze e conoscenze, nonché identificando i potenziali problemi di concorrenza derivanti dall’Ai».