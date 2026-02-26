Garibaldi Hotels debutta nell’upscale con Masseria Monet

Ancora una new entry in Puglia per Garibaldi Hotels che dopo il Rodi Resort aggiunge al suo portfolio Masseria Monet, nel cuore della Valle d’Itria, che segna anche il debutto del Gruppo nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature.

Una linea che propone una collezione esperienziale di luoghi unici, dove contesto, tempo e cura meticolosa del dettaglio si intrecciano, incarnando l’espressione più intima e consapevole dell’ospitalità firmata Garibaldi Hotels.

«Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa. Garibaldi Signature valorizza realtà storiche dalla personalità distintiva, capaci di offrire non solo ospitalità, ma cultura e senso di appartenenza. Masseria Monet è il primo passo ma vogliamo creare una vera collezione di strutture distintive ad alto valore per i nostri clienti. Lo sviluppo di questo progetto andrà di pari passo con la crescita del Gruppo negli altri segmenti presidiati, resort, club, hotel», dichiara Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.

Masseria Monet è una dimora storica del Settecento, tutelata dalla Soprintendenza, nel cuore della campagna pugliese, circondata da ulivi secolari e impreziosita dal suggestivo “Giardino di Pietre”.

All’interno nove camere, arredate in stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune hanno patio esterno privato e ingresso indipendente. Materiali naturali, dettagli architettonici autentici e tonalità calde definiscono ambienti intimi e raffinati. L’offerta dei servizi è concepita in chiave sartoriale, nel pieno rispetto del ritmo lento che caratterizza l’esperienza in masseria. La piscina con solarium, offre momenti di assoluta quiete e relax, in un contesto di totale privacy. La struttura dispone di una Spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio, sapientemente recuperato e valorizzato.

Punto focale del soggiorno sono le esperienze offerte agli ospiti: private chef su richiesta, percorsi tra borghi storici, degustazioni di vini e oli locali, lezioni immersive nella cultura del territorio, tour in barca. Completano l’offerta parcheggio gratuito interno e transfer su richiesta.

Masseria Monet è la destinazione ideale per soggiorni leisure di alto profilo, retreat esclusivi e percorsi esperienziali.

Con l’ingresso di Masseria Monet, arrivano a 5 le strutture del Gruppo in Puglia e a 16 in Italia, tra Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Lazio, Umbria, Trentino.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Garibaldi Hotels