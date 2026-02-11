Garibaldi Hotels si espande in Puglia con il Rodi Resort

Entra nel portfolio di Garibaldi Hotels il quattro stelle ecofriendly Rodi Resort, una nuova struttura del Gruppo che ne segna l’approdo nel Gargano, Puglia, in una delle aree più strategiche e affascinanti del territorio.

«Questo ingresso si inserisce con coerenza nella strategia di sviluppo del Gruppo orientato a una crescita selettiva e sostenibile del portafoglio, non solo in termini numerici ma soprattutto di qualità, posizionamento e capillarità dell’offerta sul territorio nazionale. Il nostro obiettivo è presidiare destinazioni di valore, scelte per identità, potenziale e capacità di dialogare con una domanda evoluta», sottolinea Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.

Gli ambienti eleganti e le 74 ampie camere dal design contemporaneo sono stati progettati per offrire massimo comfort agli ospiti e godere di servizi di alto livello, rivolgendosi a una clientela leisure attenta alla qualità e alla cura dei dettagli. La maggior parte delle camere sono dotate di terrazzo e le suite hanno una jacuzzi privata.

Completano l’offerta bar e ristorante, infinity pool all’aperto, giardino mediterraneo, parcheggio privato gratuito e una spiaggia convenzionata. A disposizione degli ospiti anche una palestra attrezzata, campo da tennis e campo polifunzionale, sala meeting climatizzata, sala giochi per bambini e ragazzi, e transfer aeroportuale su richiesta.

Dopo le operazioni concluse nel 2025 in località di assoluto rilievo come Matera e Gallipoli, il 2026 prosegue sulla stessa direttrice strategica. La new entry rappresenta un tassello chiave nel rafforzamento della linea Garibaldi Resort, espressione di una visione di ospitalità strutturata e coerente, basata su servizi integrati, standard qualitativi costanti e un modello di fruizione flessibile.

«Rodi Resort e Baia di Tempsa in Calabria sono le due novità del 2026, un anno che consideriamo cruciale sotto il profilo strategico e manageriale, e che segnerà un ulteriore consolidamento del Gruppo lungo le direttrici di crescita, identità e qualità dell’offerta. Stiamo sondando diverse opportunità per proseguire il nostro ambizioso progetto di sviluppo e siamo sicuri non mancheranno ulteriori novità nel corso dell’anno», conclude Prete.

Con questa nuova gestione Garibaldi Hotels arriva a contare 15 strutture in Italia tra resort, club, hotel e dimore storiche, confermando il proprio ruolo di operatore alberghiero in forte espansione nel panorama dell’ospitalità italiana.

