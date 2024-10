Gattinoni a Ttg: «Obiettivo un miliardo di fatturato nel 2025-2026»

Novità in arrivo per Gattinoni Travel, che si appresta a chiudere un anno decisamente positivo, dedicato in buona parte alla riorganizzazione aziendale, ed è già proiettato verso il 2025. Intanto, a Ttg Travel Experience ha sfoderato una serie di nuove iniziative volte a potenziare ulteriormente il segmento leisure, attraverso nuovi strumenti per supportare le agenzie e prodotti diversificati pensati per target diversi.

«Quest’anno siamo in linea con il nostro budget, supereremo i 700 milioni di fatturato – ha dichiarato Franco Gattinoni, presidente e fondatore del Gruppo – un risultato estremamente positivo, a due cifre per quanto ci riguarda, in tutte le nostre realtà, eventi, viaggi e viaggi d’affari. Abbiamo avuto un buon inizio d’anno. L’estate, purtroppo, ha vissuto un rallentamento, ma fortunatamente nelle ultime due settimane abbiamo visto un bel movimento di prenotazioni, che ci fa ben sperare per la chiusura di fine anno».

«Quindi – spiega – abbiamo ancora tre mesi importanti su cui lavorare e speriamo in qualcosa di più. Non vediamo l’ora che arrivi il 1° gennaio 2025, quando avremo terminato la nostra riorganizzazione aziendale e potremo concentrarci in modo importante sul business e su un’ulteriore crescita estremamente importante, che prevediamo nel 2025-2026, con l’obiettivo che riteniamo realistico di fare un miliardo di fatturato».

I NUOVI CATALOGHI

Elemento chiave del successo di Gattinoni Travel è il network di agenzie, che attualmente conta un totale di 1.472 agenzie di viaggi, suddivise tra 78 Travel Store di proprietà, 1349 agenzie partner sotto i marchi Mondo di Vacanze e My Network e, entro fine anno, 45 punti vendita affiliati in partecipazione con la formula Travel Point. Un modello che si rivolge ad agenzie indipendenti con la possibilità di sfruttare al massimo la forza del network Gattinoni, beneficiando al contempo di supporto amministrativo, commerciale e tecnologico centralizzato, che si è rivelato vincente, registrando un aumento del 40% nel giro d’affari rispetto all’anno precedente.

«A tutte le agenzie affiliate al network sarà distribuito a breve il nuovo, atteso table book Gattinoni Travel Experience, “Orizzonti di Luce” – ha annunciato Mario Vercesi, ad Gattinoni Travel – che raccoglie tutte le mete più esclusive, presentate in un formato completamente rinnovato rispetto alle precedenti edizioni. Restando in tema di cataloghi, sempre entro fine anno, è in arrivo anche il nuovo catalogo Tour, che riunisce le due principali tipologie di tour: i Tour Explore, viaggi accompagnati che hanno avuto molto successo quest’anno, e i Tour Experience, con partenze garantite, costruiti su misura in base alle richieste degli esperti Travel Experience. La novità di quest’anno è che abbiamo arricchito i programmi degli Explore con la presenza di esperti d’arte, di fotografia e di diverse passioni che arricchiranno l’esperienza di viaggio».

Progettati per appassionati e neofiti, questi viaggi offrono esperienze uniche e autentiche, in linea con la crescente tendenza verso un turismo più esperienziale e personalizzato, in mete affascinanti come Berlino, Uzbekistan, India, Marocco, Perù e le Isole Lofoten, con partenze distribuite durante tutto l’anno.

LA NOVITÀ DEL LUXURY CLUB

Un’altra novità significativa è il lancio del Luxury Club, un’iniziativa dedicata agli agenti specializzati nel segmento dei viaggi di lusso. Il club coinvolge circa 80 Ambassador, agenti particolarmente preparati nel settore del lusso, che saranno ulteriormente formati attraverso webinar ed esperienze sul campo con partner di alto profilo, come crociere, trasporti e hotel di lusso. Il percorso di formazione punta a fornire agli agenti non solo le competenze per vendere prodotti di lusso, ma anche per conoscere a fondo le esigenze del cliente e gestire il processo in modo impeccabile.

Se da un lato questo progetto mira a posizionare Gattinoni come un brand di riferimento anche per i viaggi di alto livello, allo stesso tempo dovrebbe ispirare altri agenti a seguire questo percorso che, secondo Vercesi, è destinato a generare soddisfazioni significative in termini di ricavi.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MARKETING SENSORIALE

L’innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale nelle strategie di Gattinoni Travel. Tra le novità introdotte nell’ultima parte del 2024, spicca il nuovo motore di ricerca per la piattaforma di prenotazione dedicata alle agenzie, pensato per semplificare la combinazione di diversi servizi in un’unica ricerca. Permette di creare itinerari personalizzati, abbinando trasporti, sistemazioni e attività in modo flessibile, semplificando al massimo il processo di prenotazione. Con Crea il tuo viaggio, gli agenti possono ora costruire pacchetti su misura con grande facilità, grazie a un’interfaccia sofisticata ma intuitiva. Inoltre, è stata migliorata la funzione “Concierge“, che consente agli agenti di essere affiancati da esperti per finalizzare viaggi su misura.

Gattinoni punta anche su strategie di marketing sensoriale con il lancio del logo olfattivo con la fragranza “Traveller“, una profumazione esclusiva che sarà presente nelle agenzie di proprietà e negli hub di Milano, Torino e Bologna. Composta da note di pepe nero, muschio bianco, cardamomo, ginepro e tè verde, la fragranza mira a evocare sensazioni di relax e libertà, trasportando i clienti in una dimensione di viaggio sensoriale già dal momento in cui varcano la soglia dell’agenzia.