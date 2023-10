Gattinoni, a Ttg uno stand “ispirazionale” simbolo di una nuova era

Il Gruppo Gattinoni sarà presente a Ttg Travel Experience 2023 nel Padiglione A3, stand 330. Anche quest’anno lo stand è certificato carbon neutral: le sue emissioni di Co2 vengono compensate grazie all’adesione a progetti green certificati, insieme con la startup Up2You che segue tutto il progetto di sostenibilità del Gruppo. Saranno presenti i referenti di tutte le divisioni del Gruppo, ambassador della filosofia aziendale nel segno di un 2024 che sarà sempre più centrato su tre parole chiave: persone, innovazione (tecnologica) e prodotto.

Lo stand sarà, soprattutto, un luogo di accoglienza per i visitatori con un’area riservata ai meeting e coffee station annessa, oltre alla reception. Inoltre, si caratterizzerà per la presenza di uno spazio tecnologico che invita i visitatori a varcare la soglia del mirror display per “entrare in una nuova era”. Un totem interattivo consentirà agli utenti di accedere al portale Gattinoni Travel e di scoprire le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale applicate alla piattaforma, novità di prodotto e interessanti ispirazioni di viaggio. Uno strumento pensato per l’agenzia del futuro: sulla base di alcuni input, il motore di ricerca intelligente porterà a un output in linea con le caratteristiche dell’utente: ad esempio, il matching potrà avvenire in base al profilo del viaggiatore, alla tipologia di vacanza preferita, alle destinazioni oppure rispetto ai periodi di viaggio o ad altre variabili.

«Questo totem – spiega Isabella Maggi, marketing & communication director Gattinoni Group – è uno degli strumenti che stiamo studiando per l’agenzia del futuro. Un’agenzia dotata di un innovativo punto di incontro tra persone e prodotto, dove la tecnologia consentirà agli agenti di viaggio di ottimizzare il proprio lavoro di consulenza, esaudendo nel più breve tempo possibile le richieste di qualsiasi tipologia di cliente, oltre a rappresentare uno strumento ispirazionale per quanti sono in cerca di idee. Seguendo questa direzione, abbiamo studiato lo stand con un mirror display che offre un’illusione ottica di profondità e che idealmente invita a entrare in un gate futuristico».

Durante i giorni di fiera, le agenzie di viaggio avranno l’opportunità di sfogliare in versione digitale il nuovo catalogo Mare Estero, particolarmente arricchito di prodotti e scoprire, insieme ai rappresentanti commerciali, tutti i servizi dedicati ai network, oltre agli strumenti e alle novità. Tra le novità più importanti a livello di innovazione vi sono lo Store Locator interattivo, la Radio in store rinnovata, il motore di ricerca avanzato che sfrutta l’Ia, il video prodotto come nuovo servizio per ricevere contenuti sul proprio schermo vetrina attraverso un ricco palinsesto e l’introduzione di ScalaPay, la soluzione di pagamento digitale che consente la rateizzazione degli acquisti sia per l’e-commerce sia nei negozi.

A Rimini il management del Gruppo Gattinoni interverrà a quattro convegni su diverse tematiche:

– 11 ottobre, 16.45 – 17.45 Global Village Arena, Pad. A2: Viaggi 2.0: “Tra visioni utopiche e innovazione reale. Plasmiamo il futuro delle agenzie di viaggio”, a cura di Fto. Relatore: Isabella Maggi.

– 12 ottobre, 10.30 – 12.30 Main Arena, Hall Sud: “Crescita, sostenibilità e innovazione: tra realtà e utopia. Presentazione in anteprima dei risultati della ricerca dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano”. Relatore: Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group.

– 12 ottobre, 14.00 – 15.00 Main Arena, Hall Sud: “Cieli italiani, il futuro del turismo e del trasporto aereo in Italia”, a cura di Fto. Relatore: Franco Gattinoni, fondatore e presidente di Gattinoni Group.

– 12 ottobre, 14.30 – 15.30 Global Village Arena, Pad. A2: “Business Travel. Quale creatività per disegnare un prodotto migliore?”. Relatore: Elena Carlino, business travel head of sales Gattinoni Group.